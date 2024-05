Allerta meteo Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna/ Bomba d’acqua a Torino, forti temporali da Milano a Varese

Allerta meteo nel nord Italia, in particolare in Lombardia e in Veneto, dove si sta abbattendo una nuova ondata di maltempo oggi, mercoledì 22 maggio. Partiamo dalla Lombardia, dove la protezione civile ha diramato nel pomeriggio una nuova allerta per il maltempo di colore giallo, quindi di medio-alta entità. Infatti, nella zona di Varese si sono abbattuti i primi temporali, ma ne sono previsti altri, pure domani, nella mattinata e nel pomeriggio. Sono previste criticità anche nel nodo idraulico di Milano in cui ricade la provincia di Monza e Brianza, dove sono riprese le precipitazioni nel pomeriggio.

Ferrara travolta dalla grandine: i video del nubifragio/ Emilia-Romagna in stato d'emergenza. Le previsioni

Più in generale, sulla Lombardia sono previsti, secondo il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali, frequenti rovesci e temporali, intermittenti, anche in pianura. I fenomeni saranno localmente forti, ma non persistenti, con un’attenuazione entro sera. Discorso diverso per il Piemonte, dove invece il maltempo è caratterizzato da temporali e grandine, infatti la protezione civile regionale aveva lanciato allerta meteo gialla per questo e una bomba d’acqua si è abbattuta sulla zona di Torino.

ALLERTA METEO VENETO/ Nuove piogge e terreni gonfi d'acqua, la mappa del pericolo

Nello specifico, la Protezione civile nazionale ha diramato per oggi allerta rossa per il Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone) per elevata criticità per rischio idrogeologico. Allerta arancione per Emilia-Romagna (Costa ferrarese) e Veneto per rischio idraulico (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige) e idrogeologico (Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone). Allerta gialla in Emilia-Romagna (Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese), Lombardia (Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale), Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Trento) e Veneto (Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna) per rischio idraulico. (agg. di Silvana Palazzo)

Scuole chiuse domani, mercoledì 22 maggio 2024/ Maltempo tra Veneto ed Emilia: l'elenco completo

MALTEMPO SULL’ITALIA: LE PREVISIONI, COSA SUCCEDE

Ancora maltempo sull’Italia, nonostante la primavera sia ormai inoltrata. Abbiamo vissuto, su varie Regioni, un inizio settimana movimentato con una perturbazione di origine atlantica, spinta da un’area di bassa pressione situata tra il Regno Unito e la Francia, come ben ci spiega Meteo.it. Per questo molte zone del Nord hanno dovuto fare i conti con copiose piogge e temporali e non sembra finita qui. Dopo un martedì contraddistinto dal maltempo al Centro-Nord, la situazione sembra migliorare solo in parte, tanto da far scattare allerta meteo in alcune regioni.

In generale, sulla nostra penisola ci saranno schiarite ma l’atmosfera rimarrà instabile sempre a causa del regime ciclonico presente nel Nord Europa, tra Francia e Germania. Molto probabile, dunque, lo sviluppo di ulteriori temporali al Nord: in Emilia Romagna e Veneto, proprio in virtù del brutto tempo, molte scuole sono state chiuse per la giornata di oggi, mercoledì 22 maggio. Differente è la situazione al Sud dove grazie a un rafforzamento dell’alta pressione si assisterà ad una maggiore stabilità atmosferica. Le Regioni settentrionali, invece, dovranno fare i conti soprattutto nel pomeriggio con forti rovesci, temporali e alcune grandinate. I fenomeni risulteranno più concentrati nelle zone alpine e prealpine, sull’alta Valle Padana e su gran parte del Triveneto.

SOLE AL SUD, ALLERTA METEO AL NORD

Se nel Nord Italia il tempo sarà generalmente brutto, con temporali e forti piogge, nel Centro-Italia non sarà così ovunque. A ridosso della dorsale appenninica, sulle pianure di Marche ed Umbria e nelle zone orientali del Lazio, troveremo instabilità e brutto tempo. Sul lato tirrenico del Lazio, sulla Sardegna e generalmente al Sud, il clima sarà piacevole con temperature che un po’ ovunque saranno quasi estive, come ci spiega Meteo.it nel suo bollettino quotidiano.

Resta alta l’attenzione del Dipartimento della Protezione Civile al Nord: le piogge e i temporali potrebbero infatti causare criticità idrogeologiche e idrauliche. Per questo motivo è ancora allerta meteo in Veneto, dove già nei giorni passati gli abitanti hanno dovuto fare i conti con fiumi esondati e allagamenti. Il brutto tempo ha portato a smottamenti e frane e nonostante i tanti danni subiti nei giorni scorsi, la popolazione si trova a dover fare i conti ancora con un meteo instabile, con nubi persistenti e precipitazioni che non permettono dunque di mettere fine ai disastri dei giorni passati. Per quanto riguarda le temperature, le minime risultano essere in calo.











