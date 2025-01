Ha del tragicomico e verrebbe quasi da ridere se non vi fossero due carabinieri feriti, quanto accaduto nella giornata di ieri all’Allianz Stadium di Torino, la casa della Juventus: un tifoso ha dato di matto per entrare appunto allo stadio, pensando che i bianconeri stessero per giocare il match di Champions League ma in realtà la squadra allenata da Thiago Motta era in Belgio.

Una vicenda che ha fatto il giro del web e che è stata raccontata anche da Sportmediaset e La Stampa, e che ha come protagonista un tifoso di 35 anni originario della Germania, che ad un certo punto, nella giornata di ieri giovedì 23 gennaio 2025, si è appunto presentato all’ingresso numero 12, dicendo che sarebbe dovuto entrare all’Allianz Stadium per vedere la partita. Nel frattempo la Vecchia Signora era a Bruges, a migliaia di chilometri di distanza, per la sfida in programma valevole per i gironi, e per la cronaca conclusasi con il risultato di parità, 0 a 0.

ALLIANZ STADIUM, 35ENNE TEDESCO DA DI MATTO: COSA E’ SUCCESSO

All’esterno dello stadio vi sono sempre delle guardie che controllano la situazione e anche se non vi era alcun evento in programma vi erano appunto due vigilantes che hanno fermato l’uomo, cercando di spiegargli che quella sera non vi fosse la partita della Juventus. Peccato però che il 35enne, che viene descritto come in evidente stato confusionale, non abbia voluto ascoltare le parole delle guardie, e abbia quindi aggredito le stesse.

Nel contempo le guardie avevano avvisato i carabinieri che nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato ma sono stati a loro volta aggrediti dal tifoso tedesco. Alla fine i militari dell’arma sono stati costretti ad utilizzare il taser visto che il 35enne sembrava stesse avendo la meglio sui due carabinieri, e dopo essere stato colpito da due dardi il tedesco ha desistito: non è crollato a terra, ha invece strappato i due “proiettili elettrici” per poi iniziare a scappare.

ALLIANZ STADIUM, UN “RAMBO” TEDESCO CHE HA MANDATO ALL’OSPEDALE DUE CARABINIERI

Una sorta di Rambo potremmo definirlo che è stato fortunatamente acciuffato poco dopo dalle forze dell’ordine. I carabinieri, appena l’uomo si è dato alla fuga, hanno iniziato ad inseguirlo e nel contempo hanno avvisato un’altra pattuglia, avendo alla fine la meglio: il tedesco è stato bloccato e quindi ammanettato e portato al Cto. Sembra che non sia stato facile nemmeno farlo entrare in auto, e il bilancio non è stato dei più leggeri visto che due carabinieri sono finiti in ospedale con lesioni leggere ma comunque guaribili fra la settimana e i dieci giorni.

Secondo Sportmediaset non è da escludere che il tifoso tedesco dell’Allianz Stadium fosse sotto l’effetto di stupefacenti, da qui “l’incredibile” forza, e alla fine è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Quando ha ritrovato un momento di lucidità pare che il 35enne non sia riuscito a spiegare come mai si trovasse a Torino e volesse vedere la Juventus. La Stampa lo descrive infine come un “cittadino dalle dimensioni imponenti”, due metri per 100 kg, e forse anche per questa sua stazza che è riuscito a sopraffare le forze dell’ordine.