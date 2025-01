CALCIOMERCATO JUVENTUS, SIRENE INGLESI PER DOUGLAS LUIZ

Il calciomercato Juventus potrebbe vendere già a gennaio uno dei propri colpi più importanti a livello economico di quest’estate. Douglas Luiz infatti non sta convincendo a Torino e la cessione è ora più che mai un’opzione da prendere in considerazione. Il brasiliano non è mai riuscito ad incidere se non in negativo, basti pensare i rigori causati in rapida successione contro Lipsia e Cagliari. Quei due penalty concessi nel giro di 5 giorni sono stati il manifesto delle difficoltà dell’ex Aston Villa. Al netto di una prima parte di stagione molto negativa, la reputazione del giocatore almeno in Inghilterra non è mai scesa. Anzi, con la scusa che le sue prestazioni sono stati sotto le aspettative, in Premier League stanno fiutando l’affare.

Calciomercato Juventus/ È fatta per Renato Veiga. Chelsea e Arsenal pensano a Vlahovic (23 gennaio 2025)

Il Chelsea e il Manchester City, orfana del pallone d’Oro Rodri, potrebbero infatti mettere le mani sul centrocampista che non disdegnerebbe un rientro in Inghilterra. La Juventus d’altro canto non vorrebbe perderci. Considerando che l’idea sarebbe quantomeno tenerselo con sé fino al termine della stagione, i bianconeri hanno comunque fissato un prezzo utile ad avvisare tutte le precedenti: la cifra che servirà per vendere Douglas Luiz è di 40 milioni di euro.

Calciomercato Juve News, si complica Veiga: cosa sta succedendo? (22 gennaio 2025)

Sotto questa cifra, i dirigenti della Juve non si siederanno nemmeno intorno ad un tavolo per discutere, ma se una squadra si dimostrasse realmente interessata a portare 40 milioni nelle tasche della Juventus allora forse potrebbe muoversi qualcosa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ARAUJO RINNOVA CON IL BARCELLONA

Il calciomercato Juventus è attiva anche in entrata. Abbiamo raccontato dell’arrivo ormai praticamente definitivo di Veiga che aggiunge un profilo in difesa, reparto falcidiato dagli infortuni, basti pensare a Bremer e Cabal. Il brasiliano resterà fuori per tutta la stagione così come il colombiano: l’ex Torino si è fatto male nella sfida di Champions League contro il Lipsia mentre per quanto riguarda l’ex Verona, l’infortunio al crociato è arrivato in Nazionale.

Calciomercato Juventus/ Danilo torna in Brasile, nuovo assalto a Sandro Tonali (22 gennaio 2025)

Prima di tutti i vari nomi del calciomercato Juventus, ce n’era uno particolare gradito in casa bianconera ovvero Araujo. Dalla Spagna circolano veloci le voci di una sua ipotetica volontà di lasciare il Barcellona, dato che era arrivato al capolinea della sua avventura. Le vie del mercato però sono finite ed ecco che oggi, 23 gennaio 2205, il giocatore è proprio a Barcellona per rinnovare il proprio contratto, convinto probabilmente dal progetto tecnico di Flick e pronto a prolungare la propria permanenza