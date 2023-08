All’inseguimento della pietra verde, Rete 4/ Le avventure di Joan e Jack, oggi, lunedì 21 agosto 2023

All’inseguimento della pietra verde, il film ricco di future icone del cinema

Questa sera – lunedì 21 agosto – alle ore 21.25 su Rete 4 andrà in onda il film All’inseguimento della pietra verde; un film che unisce avventura e commedia prodotto nel 1984 dalla 20th Century Fox. Alla regia spicca il ruolo di Robert Zemeckis chiamato a dirigere un cast composto da stelle del cinema e talenti emergenti: in primo piano Michael Douglas, Danny De Vito, Kathleen Turner, Zack Norman, Alfonso Arau e Manuel Ojeda. La fotografia della pellicola è curata da Dean Cundey mentre le musiche portano la firma di Alan Silvestri.

Per quanto concerne il cast de All’inseguimento della pietra verde – in onda questa sera, lunedì 21 agosto su Rete 4 – sono da segnalare diverse curiosità relative ai principali interpreti. Michael Douglas non era ancora la figura nota che tutti conosciamo ma aveva prodotto “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. Kathleen Turner, invece, aveva recitato in “Brivido caldo”, dimostrando di essere un’attrice sensuale ricevendo il Golden Globe e bissando il successo con “L’onore dei Prizzi”. Anche Danny De Vito stava diventando famoso seppur principalmente impegnato in alcune serie televisive. Tutti e tre gli attori hanno poi recitato nel sequel e, successivamente, nel famoso film intitolato “La guerra dei Roses”, che è stato diretto proprio da Danny De Vito.

All’inseguimento della pietra verde, la trama: le vicissitudini di Joan “dispersa” in Colombia

Kathleen Turner è Joan Wilder, una nota scrittrice che realizza romanzi di genere rosa. Dal punto di vista professionale ottiene grandi soddisfazioni ma queste non vengono ricambiate sul piano amoroso. Dopo aver terminato un lavoro letterario, apre la posta e trova una sorta di mappa inviata da un cognato che sarebbe stato ucciso in Colombia. Successivamente scopre che qualcuno è entrato in casa sua e viene chiamata dalla sorella, da poco vedova, che è stata rapita da malviventi specializzati in furti di patrimoni archeologici. A capo di questo clan c’è un certo Ira, che si dice disposto a liberare la sorella solo a fronte della consegna della mappa. La donna si reca in Colombia e, a causa di un depistaggio, anziché raggiungere Cartagena, finisce nella giungla.

L’uomo che accompagna Joan Wilder la minaccia ma viene poi salvata grazie a un americano che si trova casualmente lì per catturare uccelli tropicali: Jack Colton, interpretato da Michael Douglas. Quest’ultimo decide di riportare Joan in città ma solo in cambio di denaro. Tuttavia le avversità non si interrompono, con un esponente delle autorità colombiane che vuole catturarli a tutti i costi. Colton nel frattempo cerca il tesoro insieme a Joan trovando non pochi grattacapi: Colton si impossessa di uno smeraldo prezioso e continuano i colpi di scena, tra alligatori, fiumi impetuosi e avventure per portare via lo smeraldo.











