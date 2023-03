Alvin contro Ilary Blasi su Instagram?/ “Ancora una goccia e il vaso trabocca”, ma…

L’Isola dei Famosi, voci di rottura tra Alvin e Ilary Blasi: le indiscrezioni

Il prossimo 17 aprile prenderà il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che raccoglierà il testimone del Grande Fratello Vip 2022, la cui finalissima è prevista per il 3 aprile. Tuttavia, negli ultimi giorni, sono emersi alcuni retroscena circa una presunta frattura nel dietro le quinte del reality honduregno tra Alvin e Ilary Blasi. I due, come anticipato dal settimanale Di Più, non si sopporterebbero più al punto che lo stesso inviato avrebbe avanzato un ultimatum alla produzione: “O me o lei“.

Gli anni di amicizia tra lo showman e la conduttrice, secondo i rumors, sarebbero ora in crisi per via di alcune incomprensioni. Al punto che si vocifera un presunto addio di Alvin allo show, con al suo posto Filippo Bisciglia nel ruolo di inviato. Tuttavia ad alimentare ulteriormente queste voci di tensioni con Ilary Blasi ci ha pensato lo stesso Alvin, che ha condiviso su Instagram un enigmatico post.

Alvin, post Instagram contro Ilary Blasi? I dubbi dei followers

“Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca“: con questo messaggio, condiviso sul proprio profilo Instagram, Alvin avrebbe “minacciato” di pubblicare alcuni audio di Ilary Blasi. A dimostrarlo è anche la foto condivisa, uno screen della conversazione via Whatsapp tra i due, in cui si sono scambiati alcune brevi note vocali. Inoltre, in aggiunta al messaggio criptico, alcuni hasthag che lasciano intendere una rottura nel rapporto con l’amica di sempre: #adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione.

Tuttavia, se la preoccupazione tra i fan è in crescita, sono numerosissimi i followers a vedere in questo post un chiaro riferimento ironico. Stando ai numerosi commenti pubblicati sotto il post di Alvin, si tratterebbe infatti di uno scherzo e non ci sarebbe nulla di vero nel gossip legato alla presunta rottura con la conduttrice. Molti, inoltre, sostengono che possa essere una trovata per far parlare de L’Isola dei Famosi, in partenza da aprile, e alimentare l’hype su questa attesissima nuova edizione. Dunque, come stanno davvero le cose tra Alvin e Ilary Blasi?

