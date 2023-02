Isola dei Famosi: Filippo Bisciglia scalza Alvin come inviato?/ “Non si sopportano…”

Isola dei Famosi 2023: chi ci sarà come inviato al posto di Alvin?

Le avventure e imprese temerarie che caratterizzano L’Isola dei Famosi stanno per prendere il posto del Grande Fratello Vip che si avvia verso i titoli di coda. Il reality condotto da Ilary Blasi dovrebbe infatti partire dopo la settimana di pasqua e dunque ad Aprile e tra le tante certezze già trapelate nelle scorse settimana, sembra ancora enigmatica e avvolta dal mistero la figura di quello che sarà l’inviato speciale in Honduras.

Temptation Island torna in TV?/ La risposta dopo due anni...

Come riportato da Dagospia, la presenza di Alvin è praticamente da escludere per via di alcune incomprensioni proprio con Ilary Blasi. Nel novero dei sostituti nelle settimane precedenti si era parlato con insistenza di Paolo Ciavarro, ma il nome più quotato al momento come sostenuto anche dal magazine sarebbe quello di Filippo Bisciglia. Il volto de Temptation Island è l’indiziato principale per sostituire Alvin nel collegamento in Honduras e l’indiscrezione di Dagospia è corredata con dettagli che riguardano principalmente le ruggini tra l’ex inviato e Ilary Blasi.

Pamela Camassa, fidanzata di Filippo Bisciglia/ Lui: "I problemi ci sono ma..."

Filippo Bisciglia prende il posto di Alvin: il retroscena sulla lite con Ilary Blasi

“Il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi potrebbe essere Filippo Bisciglia: Alvin ha avuto numerosi ‘sturbi’ con Ilary Blasi. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Di Più, ci sarebbero stati diversi scontri dietro le quinte tra Ilary Blasi e Alvin: non si sopportano più, avrebbe spifferato una fonte vicina alla rivista e agli ambienti Mediaset”. Questo quanto riportato sul sito Dagospia; la conduttrice e l’inviato sarebbero dunque arrivati definitivamente ai ferri corti, motivo valido per dirottare su un nuovo inviato, per l’appunto Filippo Bisciglia.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, "Figlio? C'è poco tempo…"/ "Sogno un game-show"

Dagospia non si ferma a quanto riportato in precedenza; il sito infatti entra nel dettaglio della questione infuocata tra Ilary Blasi e Alvin avvalorando con ulteriore certezza le possibilità che si opti per Filippo Bisciglia al suo posto. “Secondo alcune voci, una volta rientrato in Italia Alvin avrebbe dato un ultimatum: o io o lei. Allo stesso tempo, ci sarebbe chi assicura che la parola fine l’abbia messa proprio Ilary, seppellendo per sempre l’amicizia”. Chiaramente, le voci riportate da Dagospia non hanno avuto un riscontro ufficiale da parte dei diretti interessati. I dissapori tra Alvin e Ilary Blasi restano dunque ancora rumors, in attesa di conoscere chi avrà realmente l’onore di fare da tramite tra Honduras e Italia nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA