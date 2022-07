Alvin rompe il silenzio su Ilary Blasi e Totti/ Un messaggio cancella i dubbi…

Alvin e il rapporto con Ilary Blasi

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad essere l’argomento principale del gossip italiano. Dettagli, indiscrezioni e gossip prontamente smentiti continuano a circolare sul web così come le dichiarazioni delle persone vicine all’ex capitano della Roma e alla conduttrice. Quest’ultima che, dopo una vacanza in Africa con la sorella Silvia e i figli Cristian, Chanel e Isabel è rientrata in Italia, è stata accostata a diversi nomi indicati come presunti flirt e tutti smentiti. Ilary non ha alcun uomo accanto. Dopo 17 anni di matrimonio con Totti si sta dedicando ai figli in attesa di tornare a lavorare.

Negli scorsi giorni, il gossip ha travolto anche Alvin che, con Ilary, ha lavorato per tre mesi durante l’Isola dei Famosi 2022. Proprio Alvin, nel corso della finalissima del reality, aveva commosso Ilary citando proprio Totti. Oggi, con un messaggio pubblicato su Instagram, pare abbia parlato implicitamente della fine del matrimonio della collega.

Il messaggio di Alvin

Senza fare nomi, senza citare nessuno e senza far riferimento ad una situazione specifica, Alvin, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio che, per i fan, sembra un commento al clamore mediatico che ha travolto Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la fine del loro matrimonio.

"Viviamo un'epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece, nobilita l'uomo", è il messaggio condiviso dall'inviato dell'Isola dei Famosi 2022.













