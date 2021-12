Alvise Rigo/ L’ex rugbista ora star di Ballando con le Stelle e con Alba Parietti…

Alvise Rigo è nato il 12 dicembre 1992 a Venezia, è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle e si parla per lui di una presunta storia d’amore con Alba Parietti che ha scatenato i pettegolezzi, ma è giusto ricordare che si tratta di uno sportivo che ha avuto una carriera a livelli più che discreti nel rugby, tra il Campionato d’Eccellenza e la Serie A con le maglie di Mogliano Rugby, Valsugana Rugby Padova, Lazio Rugby e Petrarca Rugby.

Alvise Rigo è cresciuto al Lido di Venezia e si è diplomato al liceo scientifico nella città lagunare, prima di trasferirsi a Padova per frequentare l’università, facendo dunque coesistere lo studio con gli impegni sportivi. Non solo rugby in tal senso, perché parliamo anche di un personal trainer, sicuramente molto esperto in quanto a preparazione fisica, della quale ha giustamente voluto fare una professione, sfruttando il proprio fisico per fare anche il modello.

Nel 2019, come riporta il sito La Nuova di Venezia e Mestre, Alvise Rigo aveva fatto notizia per un probabile flirt con Eleonora Berlusconi. I due, infatti, erano stati fotografati insieme per le vie di Milano e poi a cena. Adesso però l’ex rugbista veneto è tornato prepotentemente alla ribalta grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle, dove fa coppia con l’insegnante Tove Villför, ma anche per la presunta liaison con Alba Parietti, che ha conquistato le cronache anche perché la nota showgirl ha ben 31 anni in più di Alvise Rigo – e ha smentito che ci sia qualcosa tra loro.

Si sa inoltre che Alvise Rigo sa andare a cavallo e ama gli animali, è un appassionato di camminate in montagna, di ciclismo e motociclette. Nel 2019 ha concluso anche a causa di un infortunio la sua carriera come rugbista professionista e si è trasferito a Milano per lavorare come modello, bartender, buttafuori in alcuni locali e addetto alla sicurezza per star come Kendall Jenner e Antonella Clerici, per la quale ha fatto anche da valletto al Festival di Sanremo 2020, sua prima significativa apparizione televisiva.



