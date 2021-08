Alyssa Milano, incidente stradale/ Zio alla guida colto da infarto: schianto tra Suv

Paura per Alyssa Milano, l’indimenticabile attrice di Streghe, che nella serie vestiva i panni di una delle sorelle Halliwell, Phoebe. La donna è stata coinvolta in un brutto incidente stradale in auto, mentre era alla guida suo zio, colto da un malore, a quanto pare un infarto. Proprio questo avrebbe causato lo schianto tra il mezzo sul quale viaggiava anche l’attrice e un Suv.

Dalle prime informazioni trapelate da People e riprese poi dai media di tutto il mondo, pare che dopo il terribile incidente la stessa Alyssa si sia resa protagonista della manovra di rianimazione cardiopolmonare praticata sullo zio, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. La Milano sarebbe fortunatamente rimasta illesa. Più grave lo zio che oltre all’attacco di cuore sarebbe stato subito trasferito in ospedale per tutti i controlli del caso. Stando a quanto riferito da un comunicato stampa della California Highway Patrol (CHP) pubblicato da People, zio e nipote viaggiavano in autostrada a Los Angeles quando sono stati coinvolti nel sinistro spaventoso.

Alyssa Milano, incidente stradale con lo zio: scontro tra Suv

Al momento dello schianto Alyssa Milano sedeva sul lato passeggero all’interno di un Suv Ford Edge 2020, guidato dallo zio Mitchell J. Carp di 63 anni. All’improvviso l’uomo sarebbe stato colto da un malore ed avrebbe perso il controllo della vettura che, dopo aver invaso la corsia opposta, si sarebbe schiantata inevitabilmente contro un altro Suv che viaggiava sullo stesso tratto di autostrada. Stando a quanto trapelato, il secondo mezzo coinvolto sarebbe fuggito dopo lo scontro senza quindi prestare soccorsi.

A prendere in mano la situazione sarebbe però stata Alyssa che non avrebbe perso tempo ed avrebbe subito eseguito la manovra di rianimazione comprendendo la gravità in cui verteva lo zio, prima di essere trasportato d’urgenza all’UCLA Westwood Hospital. Al momento tuttavia non si conoscono le condizioni di salute dell’uomo nè se sia o meno fuori pericolo. Sicuramente la nipote ha contribuito a salvargli la vita dopo essere stato colto da un infarto.

