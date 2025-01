Amanda Lecciso e il bullismo contro Helena Prestes: nuovo attacco al Grande Fratello

La tensione è sempre più alta nella casa del Grande Fratello, Amanda Lecciso si è espressa contro quanto accaduto a Helena Prestes nel reality di Canale Cinque, aumentando il carico di nervi già ai massimi livelli. La sorella di Loredana Lecciso si è sfogata, portando a galla gli atteggiamenti di alcuni dei gieffini contro modella brasiliana, nuovamente nell’occhio del ciclone nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Amanda Lecciso nelle scorse ore ha tuonato contro alcuni compagni di gioco, che avrebbero adottato dei comportamenti esagerati con la modella sudamericana, rientrata nella casa del Grande Fratello dopo il tanto discusso ripescaggio. La situazione nella casa sarebbe degenerata dopo l’uscita di Luca Calvani dal reality, l’attore originario di Prato infatti era un importante equilibratore, e adesso che è stato eliminato ovviamente le cose sono cambiate in peggio.

Amanda Lecciso punta il dito contro Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Durante la notte, la sorella di Loredana Lecciso si è resa protagonista di un duro sfogo nella casa del Grande Fratello, augurandosi che nella puntata in onda questa sera del Grande Fratello, la produzione non decida di lasciare niente in secondo piano e che venga mostrato tutto il materiale integrale a disposizione.

“Spero che in puntata mostrino tutto e non solo quello che vogliono loro. Non è normale che Lorenzo dica certe cose senza conseguenze. Non è giusto se poi in diretta fanno vedere solo Helena che sbatte la porta, senza il contesto” le parole di Amanda Lecciso che non ha digerito i comportamenti di Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes. Inoltre, la gieffina pugliese ha confessato di essere finita nel mirino della produzione: “Hanno detto cose orribili senza microfono, voglio che venga fuori! L’ho detto anche in confessionale e gli autori mi hanno odiata per questo” le parole di Amanda Lecciso.

