Amaurys Perez/ I suoi pettorali conquistano Orietta Berti (e non solo!)

Amaurys Perez nella casa del Grande Fratello Vip 2022 continua a farsi notare per la sua bellezza, ma anche per la sua simpatia. L’ex campione di pallanuoto sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia si è fatto notare per la sua formidabile forma fisica che non è passata inosservata nemmeno alla nuova opinionista Orietta Berti che, ogni settimana, non perde occasione per richiamarlo. Durante l’ultima diretta, infatti, il campione è stato chiamato ad una divertentissima prova: far ballare i suoi pettorali. Una prova vinta con estrema facilità visto che il campione è in grado di muovere i pettorali all’unisono! Nella casa del GF VIP, Perez ha legato con quasi tutti i vipponi a cui ha cominciato a raccontarsi a cuore aperto.

Proprio a Attilio Romita e Pamela Prati ha confessato il suo desiderio nascosto di diventare un insegnante. Un desiderio che il campione è pronto a realizzare visto che ha presentato anche domanda nelle scuole. Chissà che non possa riuscirci! Intanto nella casa ha avuto un confronto con Ginevra Lamborghini per un piccolo problema di cattivo odoro proveniente dal bagno. Cosa è successo?

“Hai finito? C’è una puzza qua fuori, ma davvero. Però dai eh. Ma che hai mangiato?” – ha detto Ginevra Lamborghini che ha poi invitato Amaurys Perez “baby, tocca che ti fai una lavanda però eh. Mi hai capito, tesò. Che cosa hai fatto in questi giorni?”. Un siparietto divertente con il campione che si conferma tra i protagonisti indiscussi di questa edizione. Intanto fuori dalla casa a fare il tifo per lui c’è la moglie Angela e i suoi figli.

“Ci siamo sposati nel 2006 e il primo figlio è arrivato nel 2010 quando proprio non ci speravamo più. In quei quattro anni abbiamo fatto e provato qualsiasi cosa. Abbiamo girato il mondo pur di avere un figlio. I medici ci dicevano che non ce l’avremmo fatta, ma non ci siamo arresi. In quei quattro anni abbiamo fatto e provato di tutto pur di avere un bambino. Abbiamo provato varie inseminazioni, sono diventato praticamente un ginecologo esperto” – ha raccontato la moglie. Oggi i due formano una bellissima famiglia, visto che hanno avuto tre splendidi bambini. Proprio la moglie parlando del marito ha detto: “la mia fortuna più grande è stata aver incontrato Amaurys. Siamo due pezzi che si incastrano. Nelle nostre diversità perché siamo due opposti siamo molto simili”.

