Amaurys Perez/ “Sono al Grande Fratello Vip 2022 per essere più paziente”

Amaurys Perez non brilla particolarmente nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Nonostante l’ingresso della moglie e l’invito a mostrarsi e raccontarsi, l’ex campione di pallanuoto sembra quasi bloccato. Nella casa però ha cominciato a intrecciare nuovi rapporti di amicizia con i vari vipponi. In giardino Amaurys si è confrontato con Giaele De Donà rivelando uno dei motivi che l’hanno spinto ad accettare di entrare nella casa più spiata d’Italia. “Io con 46 anni è vero che sono entrato con l’obiettivo di avere più pazienza e la sto raggiungendo e non ti dico che l’ho quasi raggiunta” – dice il campione che rivolgendosi alla influencer dice “si tu sei super paziente”. Giaele non è così convinta di ciò, anzi ribatte “ho tanto da lavorare” con il campione che la rassicura “ma è normale hai 24 anni”.

Intanto archiviato il caso della bestemmia del campione al GF VIP. Attraverso un tweet pubblicato dall’account Twitter ufficiale del reality show di Canale 5 si comunica: “Dopo attenta verifica, è emerso che durante la diretta della scorsa puntata, non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale”.

Intanto fuori dalla casa del GF VIP, Simone Barbato, ex comico di Zelig e naufrago de L’Isola dei Famosi, ha puntato il dito contro Amaurys Perez. I due hanno in comune proprio una partecipazione al reality show di Canale 5 condotta da Alessia Marcuzzi. Intervistato dal settimanale DiPiù, il comico si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti sull’ex campione di pallanuoto: “ricordo ancora quando a L’Isola dei Famosi mi urlasti contro più e più volte mostrandomi la montagna dei tuoi muscoli. Dall’alto dei tuoi due metri verso il basso del mio metro e cinquantasette di statura”.

Non solo, Barbato ci è andato giù pesante dicendo: “Amaurys sei una persona irascibile, uno che perde facilmente le staffe. E ogni volta che ti arrabbi gonfi il petto come un gallo cedrone prima di una battaglia”. L’ex comico di Zelig ha fatto anche una previsione sul futuro di Perez nella casa: “mi chiedo chi sarà il primo concorrente con cui ti arrabbierai nel casa del Gf Vip. Spero che la famiglia del malcapitato non debba soffrire quanto ha sofferto la mia nel vedermi subire la tua rabbia”. Chissà che il campione non possa ascoltare queste dichiarazioni e replicare in puntata.











