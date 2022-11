Amazon Black Friday 2022/ Sconti smartphone: dal Galaxy S22 Ultra al Motorola Edge 20

Fra i prodotti più ambiti per la settimana del Black Friday 2022 di Amazon, non potevano che esservi gli smartphone. Del resto sul portale di e-commerce per eccellenza sono tanti gli sconti su questi dispositivi, di qualsiasi tipo di fascia: cerchiamo di vedere i più interessanti. Partiamo con il Motorola Edge 20, telefono una fotocamera da 108 MP, 5G, display 6.7″ con refresh rate da 144Hz HDR10+ OLED FullHD+, processore Qualcomm Snapdragon 778G, 6/128 GB in vendita a soli 229,90 euro grazie ad uno sconto del 49%.

Se invece voleste portarvi a casa un Oppo, occhio al modello Reno6 Pro 5G con Qualcomm 870, display 6.55‘’ FHD+ AMOLED con refresh rate da 90Hz, Quad Camera 50+16+13+2MP, RAM 12GB Espandibe, ROM 256GB, in vendita a metà prezzo a soli 399,99 euro. Per il Black Friday 2022 di Amazon in saldo anche lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, uno dei telefoni più venduti della fascia medio-bassa. Si tratta di un ottimo device con memoria da 8+128GB, display da 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED DotDisplay, Snapdragon 695, 108MP AI di fotocamera tripla, batteria da 5000mAh, in vendita a 279,90 euro grazie ad un taglio di prezzo del 30 per cento.

AMAZON BLACK FRIDAY 2022, SCONTI SMARTPHONE: GOOGLE PIXEL 6 -24%

Sconti anche sull’ottimo Google Pixel 6, acquistabile a 349 euro (-24%), mentre per il Samsung Galaxy M13, la somma da mettere in preventivo sarà pari a soli 159,90 euro grazie ad uno sconto del 27%. Amazon ha deciso di scontare per il Black Friday 2022 anche il suo top di gamma, il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, nella versione con spazio di archiviazione da 256 gigabyte, in vendita a 999,90 euro grazie ad un ottimo sconto del 27%: un’occasione ghiotta per portarsi a casa uno degli smartphone migliori sul mercato. Infine, spazio ad un altro device degno di nota come il OnePlus Nord 2T 5g, telefono con 8 giga di ram e 128 di storage, in vendita a 319 euro grazie al 22 per cento di sconto.

