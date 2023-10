Amazon Prime Day 2023, sconti e offerte/ Tre smartphone interessanti: Pixel, Samsung e Oppo

Prosegue oggi, 11 ottobre 2023, concludendosi alle ore 23:59, l’Amazon Prime Day autunnale 2023, una 48 ore di grandi sconti e offerte. In questo spazio vogliamo dedicarci in particolare agli smartphone più interessanti in vendita sul portale di e-commerce più famoso al mondo, ovviamente in saldo rispetto al solito listino. Non mancano le occasioni anche se, come abbiamo già visto ieri, gli iPhone purtroppo sembrerebbero essere esenti, almeno per ora, dalle grandi offerte.

Partiamo dal telefono di casa Google Pixel 7, un ottimo smartphone grazie alle sue dimensioni, la resistenza agli agenti atmosferici, vista la certificazione ip68 come ricorda Wired, ma anche il processore Tensor G2 di casa Google, decisamente performante. Troviamo poi una fotocamera da 50 Mp e una serie di app dedicate davvero interessanti. Il telefono tra l’altro è in vendita assieme alle Pixel Buds A-Series, le auricolari dalla qualità top, e il pacchetto completo lo si può acquistare a 529 euro.

AMAZON PRIME DAY 2023, TRE SMARTPHONE INTERESSANTI: SAMSUNG E OPPO

Fra gli smartphone più interessanti per l’Amazon Prime Day 2023, non può mancare Samsung e precisamente il Galaxy S23+, il top di gamma dell’azienda sudcoreana in attesa dell’arrivo del 24 il prossimo gennaio. E’ dotato di un display più grande rispetto al modello standard, con una diagonale di 6,6 pollici, ed inoltre il taglio di memoria parte da 256 gigabtye, fino a 512.

Il prezzo attuale, in sconto su Amazon è di 949 euro (di listino sta a 1.229 euro). Infine, per l’Amazon Prime Day 2023, vi consigliamo di dare un occhio all’Oppo Find X5 Lite, smartphone dell’azienda cinese che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi una buona fetta di mercato con prodotti di qualità. Si tratta di un telefono di medio gamma, dotato di uno schermo Amoled full hd+ da 6,43 pollici, dotato di certificazione ipX4, frequenza di aggiornamento da 90 Hz, fotocamera frontale da 32 Mp e tre differenti obiettivi oltre ad una grandangolare e ad una macro, in vendita a soli 299,99 euro, anziché 499,99 euro.

