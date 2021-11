Amedeo Goria: “Alex Belli e Soleil? Chimica fisica”/ “Miriana non mi è piaciuta”

Amedeo Goria, noto giornalista nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021, è stato ospite stamane in collegamento con il programma di Canale 5, Mattino 5. Amedeo Goria ha commentato le ultime dinamiche della casa, anche se il suo intervento è iniziato con un aggiornamento meteo: “C’è stato un’acquazzone improvviso anche sul Paladino – ha spiegato l’ex marito di Maria Teresa Ruta – e poi è finito in un attimo, tre minuti ed è finito”.

Amedeo Goria, "Alex Belli e Soleil si prendono di testa"/ "Lui aveva già detto che.."

Si è parlato poi di Alex Belli e Soleil Sorge, due fra i grandi protagonisti della puntata di ieri sera del Gf Vip 2021: “Se mi concedete la battuta – spiega il giornalista riferendosi al rapporto amichevole fra i due – più che una chimica artistica è una chimica fisica, questi corpi che si avvinghiano, sembra una soap opera argentina. Sono attratti entrambi l’uno nei confronti dell’altro – ha continuato – c’è anche un gioco delle parti”. In ogni caso secondo Amedeo Goria “Alex è innamorato di Delia Duran e ha sbagliato. Lui non vuole tornare indietro. Gianmaria affrontò la Greta più di un mese fa, e Alex disse, fossi stato in Gianmaria avrei oltrepassato la passarella e sarei andato via con Greta…”.

Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ "Matrimonio? Sogno che meritiamo entrambi"

AMEDEO GORIA: “NON HO RIVISTO LA MAMMA DI SOLEIL”

Federica Panicucci ha quindi interpellato Amedeo Goria sul caffè preso con Wandy Kay (mamma di Soleil ndr) negli scorsi giorni, e a riguardo l’ex della Ruta ha spiegato: “Non ho rivista la mamma di Soleil, io ormai questi caffè li prendo sempre con i personaggi del Grande Fratello Vip 2021, l’ho vista l’altra domenica a pranzo, abbiamo bevuto il caffè”.

Ma la conduttrice di Mattino 5 chiede ulteriormente se fosse stato solo un caffè o un vero e proprio pranzo, e Amedeo Goria ha fatto quindi chiarezza: “E’ arrivata dopo il pranzo, adesso c’è ‘chi sarà la prossima con cui prenderà il caffè?’”. In conclusione Amedeo Goria ha parlato anche di Miriana Trevisan e del rapporto ormai naufragato con Nicola Pisu: “Miriana in tante occasioni non mi è piaciuta per i passi avanti poi si tira indietro per paura dell’esterno…. Nell’ultima puntata è stata chiara, ma Nicola ne ha patito. Per quanto riguarda Giucas – ironizza – il prossimo flirt sarà Patty Pravo”.

Francesco Cozza, ex marito Manila Nazzaro e figli/ "Loro due miei unici cuori in..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA