Guenda Goria/ “Papà Amedeo? Quest’anno al Gf Vip si gioca troppo. Lui e Jo Squillo…”

Se esistesse un prototipo di ‘concorrente perfetto’ del Grande Fratello Vip, allora potrebbe esserlo Davide Silvestri. Ne è convinta Guenda Goria, che in esclusiva ai microfoni de IlSussidiario.net ha ci ha parlato di quest’ultima edizione del reality che conosce bene, essendo stata concorrente di quella passata. “A me piace Davide, è molto chiaro e coerente”. Tra i suoi preferiti c’è anche Aldo Montano: “Lo è dall’inizio, perché lo seguo da quando facevo scherma da bambina, mi piace come uomo”. A proposito delle donne, fa il nome di Soleil Sorge: “È una grande concorrente, mi piace anche se non sempre sono d’accordo con lei”. Invece su Manila Nazzaro: “È una donna dolce e mi auguro che possa andare lontano”. Da fuori c’è invece suo padre Amedeo che “riesce sempre ad animare le situazioni e a fare da paciere”.

Amedeo Goria avrebbe potuto dare di più, ma purtroppo è uscito presto…

Avrebbe potuto dare tanto, ma era poco inquadrato nel gioco e quest’anno lo è tanto tra nomination e strategie. Forse come tanti della sua età non era destinato ad andare avanti a lungo, ma credo anche che anche alcune questioni della sua vita privata non l’abbiano aiutato, anzi hanno creato confusione.

Quindi, tutta la vicenda relativa alla compagna potrebbe averlo penalizzato.

Se fuori hai persone di grande supporto ce la fai, se hai situazioni che ti destabilizzano rischi di cedere. Non ho mai pensato che sarebbe arrivato fino alla fine, ma sicuramente poteva dare di più. Rispetto a Giucas, ad esempio, è un altro tipo di concorrente.

Invece Jo Squillo è sui generis, è una concorrente diversa dagli altri.

Io apprezzo le battaglie che porta avanti, anche se non sempre sono nel contesto giusto, come nel caso dello sciopero della fame. Lei prova ad alzare il tiro, perché il Grande Fratello non è solo scontro e liti. Prova ad andare oltre ai battibecchi futili ma non viene capita. Anche io ho spesso provato a parlare di argomenti importanti come le battaglie sul femminile ma sono stata addirittura attaccata per questo.

Infatti, è stata accusata di non prendere posizioni, ma in realtà evita gli scontri perché solitamente scoppiano per motivi banali.

Credo che al di là del gioco, ognuno di noi porti avanti una propria battaglia personale e ognuno ha diritto a vivere il Grande Fratello come reputa più giusto. Io ho un debole per gli idealisti!

