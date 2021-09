Amedeo Goria, ci riprova con Ainett Stephens: ha allungato le mani?/ Video, Manila sbotta: “La smetti?”

Amedeo Goria è uno dei protagonisti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Tante le polemiche legate al suo rapporto con Ainett Stephens, collega concorrente che Goria avrebbe addirittura ‘molestato’ dedicandole una serie di attenzioni indesiderate. Attenzioni, ma anche gesti, come quello di prenderle la mano o di toccarle i fianchi mentre ballava. In pochi minuti, il video è diventato virale, e il web ha subito invocato la squalifica.

La partecipazione di Goria al Grande Fratello Vip è di sicuro una delle più chiacchierate. Le sue parole e i suoi comportamenti in questi giorni non sono passati inosservati, dal momento che tutte le azioni del cast vengono riprese e i video rimbalzano rapidamente anche sui social. Degno di nota soprattutto il gesto mentre ballavano, con cui Goria – a detta di qualcuno – avrebbe rovinato un momento disteso che ha visto al centro – tra gli altri – anche Manuel Bortuzzo. Alex Belli, infatti, ha deciso di prenderlo sulle spalle per coinvolgerlo insieme agli altri, il che gli ha permesso di guadagnarsi la stima e gli apprezzamenti da parte del pubblico più sensibile.

Amedeo Goria e Ainett Stephens, interviene Manila Nazzaro: “La smetti?”

Quando la musica è finita, Amedeo Goria è tornato a chiacchierare insieme agli altri vip. Poi è arrivato il momento di andare a dormire, e Goria, a quel punto, avrebbe tentato ancora una volta un approccio con Ainett.

Il comportamento di Amedeo ha infastidito molto Manila Nazzaro, che gli ha chiesto in tono alterato di tenere le mani a posto. “Ma la smetti con quella mano?”, ha sbottato l’ex Miss, solidale nei confronti della modella venezuelana.





