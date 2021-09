Concorrenti Grande Fratello Vip 2021: chi sono e cast/ In prima puntata e seconda puntata entreranno…

Chi sono i Concorrenti Grande Fratello Vip 2021: bis per Carmen Russo, Raffaella Fico e Francesca Cipriani

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 sono pronti a tuffarsi in un’avventura irripetibile e indimenticabile trascorrendo diverse settimane nella casa più famosa d’Italia sotto il costante occhio della telecamera che monitorerà tutti i loro movimenti 24 ore su 24. Per alcuni concorrenti non si tratta, tuttavia, della prima esperienza. Carmen Russo, infatti, è già stata nella casa nel 2017. All’epoca, il reality era condotto da Ilary Blasi e l’avventura della moglie di Enzo Paolo Turchi durò solo un paio di settimane. A decretare la fine della sua vventura fu il pubblico che votò per la sua eliminazione.

Anche per Raffaella Fico e Francesca Cipriani stanno per affrontare la loro seconda esperienza. Raffaella Fico è stata una concorrente dell’ottava edizione del Grande Fratello, nel 2008 mentre Francesca Cipriani partecipò alla sesta edizione della versione nip del reality nel 2006. Entrambe tornano nella casa come vip.

Concorrenti Grande Fratello Vip 2021: chi entra stasera nella prima puntata? e nella seconda?

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 sono: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti.

Ma chi entrerà stasera nella casa? Secondo le prime indiscrezioni riportate da Biccy, questa serà entreranno solo undici concorrenti. Salco cambiamenti dell’ultima ora, a varcare la famosa porta rossa, questa sera, saranno: Francesca Cipriani, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria e Carmen Russo.

