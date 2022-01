Amedeo Goria e Roberto Zappulla, ex e marito Maria Teresa Ruta/ La sua rinuncia

Associare il nome di Maria Teresa Ruta a quello di Amedeo Goria, nonostante i due si siano lasciati ormai da tempo, viene quasi naturale. I due sono stati protagonisti di un grande amore tra gli anni ’80 e ’90, coronato dalla nascita di due figli, Guenda e Gianamedeo, ma hanno poi deciso di prendere strade diverse nel momento in cui la donna ha deciso di non perdonare più i numerosi tradimenti commessi da lui.

Nonostante l’amarezza per la fine di questo legame, la conduttrice ha dimostrato di credere ancora nell’amore e ha poi conosciuto Roberto Zappulla, noto produttore discografico e suo secondo marito.

Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta mantengono rapporti civili per il bene dei loro figli (entrambi sono ormai adulti), ma non riescono del tutto a mettere da parte i rancori che hanno portato alla fine del loro matrimonio. Uno stato d’animo che si trova a vivere soprattutto la conduttrice, che fatica dimenticare l’amarezza provata per i numerosi tradimenti commessi dall’ex: “Hai detto che non abbiamo più un rapporto così stretto, forse perché Roberto è geloso. Sì, lui è geloso ma non di te, è geloso in generale. Non sono una donna che si fa condizionare. Sono una donna che cerca il quieto vivere e che non mette zizzania. Da vent’anni a questa parte ci frequentiamo un po’ di meno, ma forse qualcuno può aver capito quali sono i motivi, no?” – sono state le parole che la donna ha rivolto al giornalista.

Nonostante la delusione, lei ha ritrovato la serenità al fianco di Roberto Zappulla, il suo secondo marito, a cui lei avrebbe voluto concedere la gioia di avere un figlio (lui ne ha già uno da una passata relazione). E’ stata però l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” a tirarsi indietro all’ultimo: “Avevo intrapreso tutto il percorso con il professor Severino Antinori per fare l’inseminazione in Russia. Dopo aver seguito tutte le cure, il giorno prima della partenza ho guardato dentro me stessa e non me la sono sentita. Pensavo di dare un dolore ai miei figli. Ho sempre vissuto per la felicità degli altri. E ho rinunciato”.

Ora che il tempo è passato, lei ammette di essersi pentita della scelta fatta: “Roberto mi ha detto: Ti amo, qualunque sia la tua decisione. Quando però i figli sono cresciuti e gli anni passati, Ruta si è confrontata con Guenda e Gian Amedeo e loro le ha confidato che in realtà sarebbero stati felicissimi per lei “Insomma ho fatto una cazzata. Ma ormai il tempo è andato“ ha raccontato lei in un’intervista al settimanale ‘Chi’.





