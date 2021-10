Lucia Bramieri: “Amedeo Goria e Vera Miales incommentali”/ “Da donna mi sento offesa”

Lucia Bramieri si scaglia contro Amedeo Goria e Vera Miales. Durante la nona puntata del Grande Fratello vip 2021 c’è stato l’incontro tra Goria e Vera Miales la quale ha fatto chiarezza sulla presunta gravidanza spiegando di non essere in dolce attesa. Durante il confronto, il giornalista e la fidanzata hanno parlato scambiandosi anche parole d’amore. Il momento del confronto, tuttavia, non è piaciuto a Lucia Bramieri che, su Instagram, ha pubblicato un duro post contro la coppia.

“Fino a ieri confesso di non aver avuto modo di seguire il Grande Fratello Vip ma ieri sera ho visto la scena dell’incontro di Amedeo Goria con la sua fidanzata… Sono senza parole per lui e per lei..incommentali entrambi!! Mi chiedo come si possa “giocare” su una finta/presunta maternità?? Dov’è finito il rispetto e la dignità delle donne?????”, scrive la Bramieri.

Vera Miales e Amedeo Goria: il commento di Lucia Bramieri

Nel post dedicato all’incontro tra Amedeo Goria e Vera Miales, Lucia Bramieri afferma di essersi sentita offesa come donna che ha provato ad avere un figlio senza esserci riuscita.

“Parlo prima di tutto da donna da telespettatrice e da ex concorrente del Grande Fratello 15. Capisco il gioco capisco le dinamiche di un reality ma la maternità è una cosa Sacra e merita rispetto!!! Io per prima non ho potuto avere figli e per riuscire a realizzare il desiderio mio e di mio marito mi ero sottoposta a cure impegnative ma purtroppo senza esito positivo, e vedere queste immagini mi disgusto e mi sento offesa. Rispetto per le donne che soffrono e lottano per dare la vita e realizzare veramente il loro grande desiderio di essere madri!“, conclude.

