Per più di dieci anni Maria Teresa Ruta è stata sposata con il giornalista sportivo Amedeo Goria, suo collega nonché suo primo amore. Dal loro matrimonio sono venuti al mondo due figli: Guenda, nata nel 1988, e Gian Amedeo, quattro anni più tardi. La storia con Amedeo è finita nel 2004: i due hanno divorziato dopo cinque anni dalla separazione. Le cose tra loro non andavano infatti più bene ormai da tempo: a compromettere il tutto sarebbero stati i tradimenti da parte del marito, numerosi e ripetuti. A parlarne, a distanza di anni, è stata proprio la stessa Maria Teresa Ruta che ha superato con non poche difficoltà tutti i tradimenti da parte di Amedeo Goria.

La giornalista e conduttrice ha infatti raccontato che il suo ex marito aveva un’agendina con su scritti circa duemila numeri di donne. A queste era assegnato un punteggio sotto forma di stelline. Dunque non solamente l’ex marito di Maria Teresa Ruta la tradiva, ma assegnava anche un voto alle donne con le quali andava a letto. Come rivelato al Corriere della Sera qualche tempo fa, la Ruta non scarica tutte le responsabilità su Amedeo Goria: “Per carità, forse l’ho trascurato anch’io, troppo presa dal lavoro” ha affermato la giornalista, che dunque si è assunta la sua parte di (poche) colpe.

Come raccontato da Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria faceva il cascamorto con le altre donne addirittura davanti a lei. Dunque non si faceva scrupoli e non aveva ritegno: anche di fronte a lei, se c’era una bella donna, andava all’attacco. A lungo andare tutti questi tradimenti hanno portato ad una rottura tra Maria Teresa Ruta e il marito Amedeo Goria. I due si sono lasciati dopo diciassette anni insieme senza mai tornare indietro.