Amedeo Goria ha toccato Ainett Stephens di notte?/ Gf vip, la polemica: “È molestia!”

Amedeo Goria ha toccato Ainnet Stephens di notte? La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata soltanto da poco più di quarantotto ore, ma le polemiche sono già sorte sul web. L’episodio incriminato sarebbe avvenuto nel corso del day 2. L’ex marito di Maria Teresa Ruta e la Gatta Nera dormono insieme, dato che nella casa più spiata d’Italia ci sono soltanto letti matrimoniali. L’impressione è che proprio in virtù di tale aspetto possa essere recentemente accaduto qualcosa tra i due, ma è da capire quanto la donna sia stata consenziente.

A raccontare i retroscena della seconda notte nel reality show è stato proprio Amedeo Goria, il quale ha ammesso di avere fatto alcuni grattini sulla mano ad Ainnet Stephens mentre erano a letto. La curiosità di Francesca Cipriani, tuttavia, ha permesso di scoprire qualcosa di più. La showgirl, infatti, ha chiesto alla Gatta Nera se ci fosse altro da raccontare. La venezuelana, visibilmente imbarazzata, ha aggirato la domanda e si è allontanata. Da questa reazione in tanti hanno creduto che la risposta potesse essere positiva. Un vero e proprio polverone si è aizzato sul web, al punto tale che qualcuno chiede persino la squalifica del giornalista.

Amedeo Goria ha toccato Ainett Stephens di notte? La polemica sul web

Le immagini delle telecamere non rivelano in alcun modo se Amedeo Goria abbia realmente toccato Ainett Stephens nella seconda notte al Grande Fratello Vip. In molti, tuttavia, non si stupirebbero se ciò fosse accaduto. “Per niente sorpreso da lui e per niente sorpreso del fatto che nel day time venga fatta passare come una cosa goliardica”, scrive un utente. “Se è vero che Goria ha allungato le mani durante la notte, va squalificato subito. Va bene il gioco, va bene le dinamiche, ma queste sono vere e proprie molestie”, aggiunge un altro.

Amedeo Goria, da parte sua, non ha mai nascosto di essere un Don Giovanni. Anche la figlia Guenda, nel corso di un’intervista a Libero, lo aveva annunciato. “Papà è un poligamo, abbiate rispetto. Papà è attratto dalle belle donne, dall’eleganza. Magari sicuramentegli piacerà Manila Nazzaro. Oppure gli piace Ainett Stephens”, aveva detto. Il giornalista, inoltre, ha affermato di essere entrato nella casa da single, seppure recentemente abbia avuto una relazione con una ragazza di nome Vera.



