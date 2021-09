Amedeo Goria toglie le mutande nel letto con Ainett Stephens/ Lei “Datti una calmata”

Il giornalista sportivo Amedeo Goria è ancora al centro dell’attenzione dopo le sue avances ad Ainett Stephens. Se nei primi giorni del Grande Fratello Vip aveva fatto discutere per il fatto di girovagare spesso e volentieri per le stanze della spiatissima Casa di Cinecittà in mutande, adesso va ad aggiungersi un nuovo tassello: il cambio di slip nel letto, ovviamente a favore di telecamere e a pochi centimetri da Ainett. Una scena che, anche questa volta, non è affatto passata inosservata sollevando un’ondata di critiche ed un vero e proprio polverone sui social contro l’ex marito di Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria difende il padre Amedeo Goria/ "Toglie le mutande: e lo scandalo?" e su Ainett Stephens...

Il modo di approcciarsi alla donna da parte di Goria, negli ultimi giorni ha continuato a far storcere il naso ai telespettatori che hanno chiesto un intervento da parte della produzione. Ad infastidire ulteriormente, un video circolato nelle ultime ore in cui si vede Amedeo nel letto con Ainett. Mentre la modella è impegnata a slacciare il vestito a Carmen Russo, lui si toglie le mutande, probabilmente allo scopo di cambiarsi incurante della presenza della donna. Un gesto che tuttavia non è sfuggito all’occhio delle telecamere del reality e soprattutto dei telespettatori.

Perchè Amedeo Goria gira in mutande al Grande Fratello Vip?/ Fidanzata Vera Miales "è colpa mia ma…"

Amedeo Goria e le attenzioni ad Ainett Stephens: lei mette un freno

Dopo l’ennesima bravata di Amedeo Goria ai danni della ex gatta nera Ainett Stephens, proprio quest’ultima ha deciso di mettere un freno alle intemperanze del suo inquilino. Se finora la 39enne è rimasta in silenzio stando al “gioco”, adesso l’atteggiamento del giornalista sportivo sarebbe andato così oltre al punto da infastidirla sempre di più. Per questo la donna ha deciso di essere finalmente chiara con Goria: “Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così e va bene…io ci sto al gioco e va bene…L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme…meglio evitare”.

Amedeo Goria, ci riprova con Ainett Stephens: ha allungato le mani?/ Video, Manila sbotta: "La smetti?"

L’ex gatta nera gli ha fatto notare come sia arrivato vicinissimo dal darle un bacio: “Quindi diamoci una calmata”, ha precisato, sperando quindi di ristabilire gli equilibri. Amedeo Goria piuttosto che chiedere scusa ha ancora incalzato la bellissima modella: “Ti ho solo accarezzato la schiena, neanche la schiena?”, ha protestato, dimostrando di non voler rinunciare alle sue attenzioni nei suoi confronti. L’uomo sarebbe impegnato da circa un anno con la modella moldava Vera Miales, eppure al momento del suo ingresso nel reality si è dichiarato single.

#gfvip continuano i comportamenti inaccettabili di Amedeo Goria pic.twitter.com/XWa3NEHMlO — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) September 19, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA