Perchè Amedeo Goria gira in mutande al Grande Fratello Vip?/ Fidanzata Vera Miales “è colpa mia ma…”

Dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria è solito aggirarsi a tutte le ore del giorno e della notte con un abbigliamento insolito: sempre in mutande. Che sia appena sveglio o nel cuore della giornata, il suo outfit preferito sembra essere caratterizzato esclusivamente da slip e maglia, al punto che oltre agli spettatori attenti del reality, anche gli stessi inquilini hanno iniziato a chiedersi come mai il giornalista abbia quasi una sorta di feticcio per il suo abbigliamento intimo.

Amedeo Goria, ci riprova con Ainett Stephens: ha allungato le mani?/ Video, Manila sbotta: "La smetti?"

La scelta di sfilare in Casa a favor di telecamere da parte di Amedeo Goria non è stata molto apprezzata e sui social sono numerosi gli utenti che si sono rivolti alla produzione del reality affinché possa prendere dei provvedimenti rispetto alla visione del concorrente 67enne perennemente in mutande. Nelle passate ore però, a scendere in campo in difesa di Goria è stata la giovane fidanzata Vera Miales, al quale è legata da un anno sebbene il giornalista si sia dichiarato single prima di fare il suo ingresso dalla Porta Rossa lo scorso lunedì (pur non negando la frequentazione in corso con la modella moldava).

Amedeo Goria/ Confronto con Ainett Stephens su sui "grattini"? Il web vuole la squalifica dal GF Vip 2021

Amedeo Goria sempre in mutande: interviene la fidanzata Vera Miales

Vera Miales, giovane compagna di Amedeo Goria, lo osserva con grande attenzione e tra una scenata di gelosia e l’altra ha voluto prendere le sue difese rispetto alle critiche sull’abbigliamento usato dal giornalista nella Casa del Grande Fratello Vip. “Colpa mia se Amedeo non ha shorts perché quando gli ho preparato la valigia ho messo dentro solo abbigliamento elegante”, ha esordito la Miales prendendosi le colpe di tutto.

La modella ha tuttavia compreso le critiche rivolte al compagno ma ha aggiunto attraverso le sue Instagram Stories: “Sono d’accordo che fa parte del buon gusto indossare un abbigliamento adeguato… ma al mare dovrebbe andare in jeans? Che cambia, scusatemi?”. Quindi, criticando l’atteggiamento di alcune Vippone tra cui Raffaella Fico, ha aggiunto: “Se fosse stato Alex Belli a stare in mutande? Sono sicurissima che nessuno avrebbe avuto nulla da obbiettare! Basta con questa ipocrisia e questo finto perbenismo!”. La modella ha condiviso poi un meme diventato virale sui social che immortala l’ex marito di Maria Teresa Ruta in mutande accusando le donne della Casa di eccessiva falsità.

Amedeo Goria e la compagna Vera Miales/ Lui la lascia in diretta e lei risponde così

© RIPRODUZIONE RISERVATA