Amedeo Pagani, l’ex marito di Barbara Alberti/ “Ci siamo lasciati trent’anni fa…stiamo bene da amici”

Chi è Amedeo Pagani

Amedeo Pagani è l’ex marito di Barbara Alberti, ha divorziato oltre 30 anni fa dalla nota giornalista italiana. Il produttore e sceneggiatore ha passato 10 anni di matrimonio con Barbara, dopo questi anni il rapporto si è concluso. La relazione tra i due non ha mai avuto alti e bassi, la coppia ha confermato che c’è armonia e amore. Infatti con il tempo il sentimento si è trasformato in qualcosa di più maturo e significativo, attualmente a distanza di molti anni dalla loro rottura, i due vivono insieme.

Sophie Teckel, ex moglie di Bobby Solo/ Il primo amore non si scorda mai

In questa convivenza Amedeo ha avuto dei ripensamenti, cambiando casa, per poi tornare nuovamente da Barbara. In merito a questa convivenza la sua ex moglie dichiara: “Abbiamo avuto il batticuore, e poi abbiamo avuto questo rapporto che va al di là dell’amore e al di là del trasporto”, Barbara Alberti spiega che il suo ex marito è una persona che tende a prendersi cura del prossimo per il resto dei suoi giorni, non lo fa in senso fisico ma bensì lo fa prendendosi carico dei suoi sentimenti e della sua esistenza giorno dopo giorno.

AUGUSTA, MAMMA DI GABRIELE CIRILLI/ "La sua morte è stata una lacerazione"

Amedeo Pagani e il rapporto con la sua ex moglie

Amedeo Pagani è stato sempre al centro delle dediche di Barbara Alberti, infatti con la donna ha avuto due figli, Malcom e Giorgia Samuela Pagani. Una volta tornato a casa di Barbara Alberti, Amedeo non ha mai avuto un ritorno di fiamma, ma bensì ha coltivato un rapporto di amicizia, fraternità e familiarità che è durato nel tempo. La coppia non ha dubbi, i due si sono voluti bene sin dall’inizio e si fidano sempre, per il resto dei loro giorni.

Amedeo Pagani è nato in Etiopia ad Addis Abeba, il 30 Novembre del 1940, per 15 anni ricopre un ruolo nel Consiglio di Amministrazione della Marsilio Editore e Periodici. Comincerà la sua carriera cinematografica come scrittore negli anni ’60, collaborando a diversi film scrivendone la sceneggiatura e i dialoghi. Negli anni fonderà una società di distribuzione, la Bim, con la quale ha distribuito oltre 40 film che hanno ottenuto diversi premi nei festival cinematografici. Sposerà la giornalista Barbara Alberti, con la quale collaborerà alla stesura di alcune storie scritte per il cinema.

Maria De Luca e Mattia Cirilli, moglie e figlio Gabriele/"Noi come Romeo e Giulietta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA