Amelia Villano è tra le protagoniste di Tale e Quale Show 2024 dove sta dimostrando, puntata dopo puntata, grandi qualità interpretative. Nella nuova puntata la cantante, speaker, modella ed influencer dovrà calarsi nei panni di Emma Marrone, una delle voci più belle della musica italiana. Un talento straordinario quello di Emma Marrone che, nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha spiccato il volo vincendo il Festival di Sanremo ed affermandosi come una delle artiste donne più amate dal pubblico italiano. Una prova non semplice per Amelia, ma che ha tutte le carte in tavola per riuscire a portare a casa un ottimo risultato.

Renato Carosone, chi era e com'è morto/ La carriera e il grande successo di "Tu vuò fà l'americano"

Del resto già la scorsa puntata Amelia ha dimostrato grinta e grandi capacità interpretazione imitando Giusy Ferreri sulle note di “Novembre”. Un’imitazione che ha convinto tutti: pubblico e giura, compreso Cristiano Malgioglio che si è complimentato con la giovane dicendole: “sei stata magnifica stasera ed io non lo dico mai”. Chissà che Amelia Villano con l’imitazione di Emma non possa bissare il successo piazzandosi nuovamente in vetta alla classifica finale.

Franco Battiato, chi era e com'è morto/ Da "Bandiera bianca" a "La cura": i brani celebri del suo repertorio

Amelia Villano, la confessione a Tale e Quale Show 2024: “ho sofferto di bullismo”

Oggi Amelia Villano è una speaker radiofonico, ma anche cantante ed influencer di successo e sul palcoscenico di Tale e Quale Show 2024 sta dimostrando tutto il suo grande talento. La giovane in passato ha sofferto di bullismo e a rivelarlo è stata proprio lei poco prima della sua ultima imitazione nel popolare varietà di Raiuno. “Ho sofferto di bullismo” – ha confessato con la voce rotta dall’emozione ricordando un momento molto difficile e delicato della sua vita.

“Mi è stato detto che non avevo confidenza con il mio corpo. È stata tosta da mandare giù” ha detto Amelia. Un commento detto quasi senza dargli peso dalla giuria, ma che è stato come un macigno per la speaker che ha rivissuto il dramma del bullismo. All’età di 15 anni, infatti, è stataIo: “soffrivo per il mio fisico e una frase del genere detta davanti a tanti telespettatori significa che poi quando vai a casa ti scrivono e ti dicono ‘ah ma poi con quei cinque, sei chili in più stai bene’. Li è un attimo che vengono le paranoie”.

James Brown, chi era e come è morto?/ La fama mondiale come il "Padrino del soul" fino al mistero sulla morte