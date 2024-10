Nuova puntata di Tale e quale show 2024 e nuova imitazione per Amelia Villano, pronta ad indossare i panni di Giusy Ferreri. C’è grande curiosità sulla performance dell’imitatrice che, la scorsa settimana ha fatto un figurone interpretando Dua Lupa sulle note di Dance the night. Performance che ha convinto proprio tutti, sia per mimica, sia per capacità vocali. In molti, inoltre, hanno notato una certa sensualità nell’esibizione di Amelia, convincete senza se e senza ma anche grazie ad un look molto azzeccato.

Persino il mitico Malgioglio l’ha elogiata senza indugi, pur essendo sempre molto esigente. I commenti più benevoli sono arrivati dalla Marcuzzi, che però le ha suggerito di osare di più. E allora chissà che non sia questa la puntata giusta per alzare l’asticella e provare a superare i propri limiti. Amelia Villano riuscirà ad essere tale e quale a Giusy Ferreri?

Amelia Villano, da The Voice Italy a Tale e quale Show 2024: sarà convincente nei panni di Giusy Ferreri?

Le qualità ci sono tutte per una grande esibizione. D’altronde Amelia Villano non è l’ultima arrivata; la sua carriera racconta una partecipazione a The Voice Italy nel 2015, quando era ancora giovanissima e fu brava a mettersi in evidenza. “Era la mia prima esperienza”, ha raccontato ai microfoni di SuperguidaTv. “Da quella esperienza mi porto dietro moltissimo perché mi è servita per arrivare sul palco con la consapevolezza di fare qualcosa in grado di coinvolgere il pubblico”.

A proposito di pubblico, c’è una cosa che alcuni fan le rimproverano e che a volte le fanno notare un po’ ossessivamente: il paragone con la collega Virginia Raffaele per l’imitazione di Belen, uno dei suoi cavalli di battaglia. “Ma lei porta una caricatura di qualche anno, io la faccio senza caricatura e cerco di essere simile. Il paragone non lo vivo in modo pesante ma mi fanno notare che non sarò mai come lei (Virginia, ndr) e questo lo so”, ha precisato Amelia.