Amici 19/ Anticipazioni 12 febbraio: chi si unirà a Martina e Stefano?

Martina e Stefano, due facce della stessa medaglia, un percorso complicato che ad Amici 19 potrebbe segnare addirittura segnare la loro uscita di scena, ma sarà davvero così? Quello che è successo ieri pomeriggio ha dell’incredibile e in molti si sono riservati sui social per condividere con gli altri fan il proprio sdegno. Sicuramente i due sono tra gli artisti che in molti avrebbero voluto al serale ma se Martina ha dovuto fare i conti con un blocco emotivo, il secondo si è un po’ cullato sugli allori finendo spesso in secondo piano rispetto agli altri. Alla fine però i due sembravano sulla retta via, quella del risveglio, almeno fino a che ieri non hanno affrontato il loro esame e hanno scoperto che il loro giudizio è sospeso e fino a quando non ci saranno indicazioni precise, la loro corsa verso il serale sarà in bilico.

STEFANO E MARTINA IN BILICO AD AMICI 19 E TALISA?

In molti non sono pronti a lasciare andare i due cantanti di Amici 19 ma quello che è certo è che i posti al serale, salvo cambiamenti, sono solo quattro e tra i cantanti il pubblico si è già pronunciato molto spesso a favore di Jacopo e Francesco lasciando in disparte proprio Martina e Stefano. Alla fine i quattro potrebbero arrivare al serale se Maria allargherà la sua rosa come è spesso e successo in passato e potrebbero farlo al fianco di un altro ballerino che, molto probabilmente, potrebbe essere Talisa. Proprio ai ballerini oggi potrebbe toccare lo stesso destino di Martina e Stefano con il loro giudizio sospeso fino a quando il pomeridiano di sabato non andrà in onda svelando gli ultimi pezzi dell’intricato puzzle. I nostri pronostici si riveleranno esatti?

