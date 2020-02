Amici 19/ Anticipazioni puntata 13 febbraio: chi andrà al serale? La registrazione…

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 FEBBRAIO

Amici 19 è pronto a tenerci incollati davanti allo schermo anche oggi prima con la puntata in onda su Real Time dalle 13.50 e poi con quella che vedremo su Canale5 alle 16.20 e che continuerà a raccontare la corsa al serale dei ragazzi ancora senza maglia verde. A mettere il puntino sulle i di quello che vedremo sabato pomeriggio, alla fine, sarà la registrazione che questa settimana non è andata in scena ieri pomeriggio e non andrà nemmeno oggi bensì domani. I ragazzi di Amici 19 si troveranno in studio venerdì pomeriggio per registrare la puntata che vedremo sabato e molti indizi lasciano pensare che per alcuni di loro il rischio eliminazione sia davvero imponente. In questi giorni i ragazzi sono stati esaminati e, per fortuna, Talisa, Francesco, Stefano e Martina possono continuare la loro corsa verso il serale, saranno davvero loro gli ultimi quattro ad occupare i posti rimasti?

LA CORSA VERO IL SERALE CONTINUA, CHI SARA’ ELIMINATO?

In molti sono convinti che siano proprio loro i tre cantanti e la ballerina che avranno occasione di portare le ultime quattro maglie del serale ma siamo sicuri anche che i dieci posti annunciati per l’ultima parte di Amici 19 siano davvero un po’ pochi. Come al solito Maria De Filippi alla fine potrebbe accettare proposte e modifiche inserendo altri due posti e arrivando ai soliti 12 sarà poi il serale a fare la selezione naturale dei ragazzi che vi arriveranno con tutto quello che questo comporta. Rimangono in bilico ancora alcuni ragazzi tanto che si pensa che per loro possa arrivare l’eliminazione ancora prima della puntata di sabato, che siano proprio Mattia e Karina i prossimi ad uscire? Lo scopriremo tra poco.

