Amici 19/ Anticipazioni serale, diretta ed eliminati del 15 febbraio: infortunio per Federico

AMICI 19, ANTICIPAZIONI, DIRETTA, ELIMINATI E OSPITI DEL 15 FEBBRAIO

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio con un pomeridiano che ci porterà ad un passo dalla fase serale che, secondo alcuni rumors, potrebbe iniziare già a fine mese occupando il prime time del venerdì. Non c’è ancora nessuna conferma ufficiale e chi segue il programma sa bene che ci sono ancora quattro maglie da assegnare o, almeno, c’erano visto che oggi ci sarà un nuovo colpo di scena. Ma andiamo per ordine. La nuova puntata di Amici 19 è già stata registrata ieri e i primi dettagli sono già arrivati in rete a cominciare proprio dalla storia di Federico. Il ballerino ha discusso con Martina in settimana ed è proprio sulla foga del momento e dal nervosismo che lo ha assalito, che ha finito per sfogarsi dando un forte pugno al muro, lo stesso che gli ha causato un infortunio che lo metterà alla porta. Proprio oggi pomeriggio scopriremo che i rumors che ieri si rincorrevano sui social sono veri e che il ballerino lascerà la scuola per via di quello che è successo ma con la possibilità di tornare il prossimo anno.

L’INFORTUNIO DI FEDERICO E L’ADDIO AD AMICI

La nuova puntata di Amici 19 inizia da qui, dall’abbandono di Federico e da una nuova sfida a squadre che metterà i ragazzi l’uno contro l’altro con un solo obiettivo, vincere per riuscire ad ottenere la possibilità di presentarsi davanti alla commissione per ottenere i sì necessari per accedere al serale. A chi toccherà quindi questa volta? In bilico ci sono ancora 3 ballerini e 4 cantanti e, in particolare, Talisa, Karina e Matteo, e poi Stefano, Francesco, Jacopo e Martina. I posti disponibili sono solo quattro, salvo cambiamenti, ma alla fine della puntata di oggi un altro posto sarà occupato, da chi? Da una delle favorite per la categoria ballo ovvero Talisa. Dopo tanti esami e prove, la ballerina avrà l’occasione di sostenere il suo esame superando tutti e tre gli step necessari.

TALISA, FRANCESCO E KARINA AL SERALE?

Non succederà lo stesso ad un cantante, Francesco, che potrà presentarsi davanti ai giudici ma fermandosi al terzo step. La sua situazione è in bilico ad Amici 19 e, in realtà, lo è sempre stata. Non è la prima volta che il cantante viene spinto a reagire e dare il massimo ma questo non è bastato per farlo venire fuori come tutti si aspettavano. I no dei professori e il no di questo giudice che oggi avrà modo di esaminarlo, causerà la sua eliminazione nei prossimi giorni? Secondo le anticipazioni sembra che a porte chiuse si sia andati avanti con la registrazione e che Karina potrebbe essere l’eliminata per la sezione ballo. Sul palco di Amici 19 oggi saliranno i pupilli di Maria De Filippi che sono stati protagonisti al Festival di Sanremo 2020 ovvero Enrico Nigiotti, Giordana Angi, Aberto Urso ed Elodie.



