Amici 19, verso il serale/ Anticipazioni puntata 26 febbraio: gran giorno per…

Amici 19 torna in scena oggi pomeriggio su Real Time e su Canale5 ad un passo dal serale di venerdì che sarà il primo per questa edizione. A quanto pare ci saranno ben due eliminazioni e questo non fa altro che far discutere in rete perché il serale non solo è stato anticipato ma ci sono due ragazzi in meno in confronto allo scorso anno e tenendo conto che di solito quattro arrivano in finale e due verranno eliminati venerdì, il suo corso non sarà lungo come al solito. Le prime puntate andranno in onda al venerdì per poi spostarsi al sabato (molto probabilmente ad aprile) ma a quel punto saremo vicini alla finalissima di cui è ancora presto per parlare. Chi segue il pomeridiano sa bene che su Canale5 sta andando in onda ancora il pomeridiano di sabato e, forse, oggi scopriremo che è proprio Martina la decima concorrente che si unirà a quelli che indossano già la maglia verde.

PROVE IN STUDIO AD AMICI 19 IN VISTA DEL SERALE

Intanto, su Real Time, va in scena la parte divertente, quella che riprende la vita nella scuola di Amici 19. Ieri è stato il turno del primo risveglio che ha visto Nicolai assonnato e triste al pensiero di doversi alzare, mentre Valentin era energico e pronto ad andare in sala per fare le prime prove e riscaldarsi un po’. Ciliegina sulla torta è stato l’arrivo di Javier in studio per le prime prove generali. In questi giorni sembra che i ballerini siano stati protagonisti del pomeridiano proprio perché tra i primi ad ottenere la maglia verde, oggi sarà anche il turno di Nyv e Gaia Gozzi? Lo scopriremo tra poche ore.

