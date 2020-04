Amici 2020 Serale: rissa tra tecnici durante la finale/ Spintoni in diretta mentre…

Durante la finale del serale di Amici 2020 è accaduto di tutto. Prima di eleggere vincitrice Gaia Gozzi, Maria De Filippi, oltre a dare spazio ai concorrenti e al loro talento, ha regalato un momento di puro divertimento ai telespettatori. Con la complicità di Romina Power che ha messo in imbarazzo Al Bano, ha nuovamente invitato Rudy Zerbi a partecipare al gioco a quiz. Come ogni settimana, l’insegnante di canto non si è tirato indietro ricevendo, poi, anche un ultimo regalo da Maria De Filippi a cui è legato da un’amicizia che dura ormai da diversi anni. Durante il siparietto con Rudy Zerbi, però, i telespettatori hanno notato un momento di tensione tra i tecnici presenti in studio che, in diretta, si sono spintonati. Cosa sarà accaduto per spingere gli addetti ai lavori a sfiorare la rissa?

RISSA SFIORATA TRA I TECNICI DURANTE LA FINALE DI AMICI 2020

Come ultimo regalo della 19esima edizione di Amici 2020, Rudy Zerbi ha ricevuto da Maria De Filippi la possibilità di fare un bagno in diretta. L’insegnante è stato così immerso in una vasca piena d’acqua che è stata poi portata via dai tecnici. E’ stato in quel momento che i telespettatori hanno notato qualcosa di strano nei movimenti dei tecnici che stavano portando via lavasca per lasciare il palco ai concorrenti. Tra due tecnici, infatti, ci sono stati alcuni spintoni, prontamente ripresi dagli utenti che hanno poi pubblicato i video del momento sui social. Non si sa, tuttavia, cosa sia accaduto tra i protagonisti della rissa sfiorata.

La rissa tra i tecnici: highlight di questa finale. #Amici19 pic.twitter.com/N2fujR7CC1 — contechristino (@contechristino) April 3, 2020

ECCO I DUE CHE SI MENANO STO MALE MARIA #AMICI19 pic.twitter.com/dgUgYOCrlR — Achille Lauro stan account ⁷ (@natastancaa) April 3, 2020

Pure i tecnici litigano adesso. Un'edizione molto tranquilla quella di quest'anno #Amici19 pic.twitter.com/prGGRYaV2x — Katia (@_KatiaPa) April 3, 2020





