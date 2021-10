Amici 2021/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: Carola o Christian, chi in sfida?

Amici 2021, anticipazioni e diretta puntata daytime 1° ottobre

Nuovo appuntamento con il daytime di Amici 2021 che torna in onda oggi, venerdì 1° ottobre, alle 16.10 su canale 5, prima della nuova puntata pomeridiana che decreterà nuovi ingressi e le prime eliminazioni. Nella scuola più famosa d’Italia sono arrivate le prime sorprese con diversi produttori musicali che hanno deciso di produrre i brani di alcuni cantautori. L’ultimo a ricevere la notizia è stato LDA che lavorerà con D. Whale. Tuttavia, c’è anche chi non sta vivendo un momento particolarmente sereno.

E’ il caso di Christian e Carola che hanno deciso di affrontare la sfida contro Dario, un ballerino proposto da Veronica Peparini per la sfida contro Mirko. Di fronte al rifiuto di Alessandra Celentano di far fare la sfida a Mirko, la Peparini ha lanciato la sfida a Christian. Carola, però, considerata un talento dalla Celentano, decide di proporsi come volontiaria per la sfida. Christian, però, rivendica il diritto di fare la sfida. Oggi, dunque, verrà sciolto il dubbio su chi dovrà affrontare la sfida contro Dario?

Rudy Zerbi manda in sfida Giacomo aa Amici 2021

Chi, invece, non ha la maglia da titolare è Giacomo a cui Rudy Zerbi ha dato la possibilità di conquistare il banco studiando nella scuola per preparare la sfida. Dopo due settimane, l’insegnante ritiene che Giacomo sia finalmente pronto per affrontare la sfida e provare a prendere quella maglia che sogna da tempo.

“Mi sto rendendo conto che, ogni giorno che passa, imparo sempre di più e mi sto rendendo conto che ho sempre più fame d’imparare. Siccome fuori non ho tempo e possibilità per farlo, so di essere nel posto giusto e spero di riuscire a prendere il banco per poter aiutare mia madre e imparare. Già essere arrivato a questo punto da solo è già una vittoria”, afferma Giacomo. Riuscirà ad entrare ufficialmente nella scuola?

