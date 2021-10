Amici 2021/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: guerra in casetta, Mattia e Christian…

Amici 2021: anticipazioni puntata 7 ottobre

E’ già guerra nella casetta di Amici 2021 tra gli allievi a causa di un provvedimento disciplinare. La produzione ha deciso di punire gli allievi per la mancata pulizia della casa mandando in sfida quattro allievi, scelti in modo anonimo, dagli stessi allievi. Tra i ballerini sono finiti Mattia e Christian che, dopo il rimprovero ricevuto dall’insegnante Raimondo Todaro, si sono sfogati in casetta con Dario. Christian, in particolare, ha tirato fuori il proprio malessere, non per la sfida in sè, ma per l’atteggiamento di alcuni compagni.

LDA, ancora guai per Luca D'Alessio ad Amici 21/ Zerbi: "Deluso! Vai in sfida senza…"

Christian, infatti, ha raccontato a Dario e Mattia di aver sentito Inder e altri tre o quattro mettersi d’accordo per fare i loro nomi. “Il problema non è la sfida, è che passo per quello che non fa niente. Mi dà fastidio”. Nella scuola, dunque, i rapporti cominciano ad incrinarsi?

Carola nuova beniamina del pubblico di Amici 2021

Tra gli allievi che hanno già conquistato l’affetto del pubblico, ma anche la stima dei professori c’è sicuramente Carola. La ballerina di danza classica piace non solo per il suo indiscutivile talento, ma anche per la sua personalità. Dolce, romantica e sognatrice, Carola ha già conquistato l’interesse di Luigi con cui è già nata una simpatia. Il pubblico spera di veder nascere un amore, ma la ballerina, pur ammettendo l’interesse, ha ammesso di non avere ancora le idee chiare.

Raimondo Todaro furioso con Mattia e Christian/ "Vergognatevi! Amici? Ora rischiate"

Luigi, al contrario, pare molto interessato a Carola cogliendo ogni occasione per starle vicino. Anche Luigi, esattamente come Mattia, Christian e LDA, è finito in sfida per un provvedimento disciplinare. La paura della sfida spingerà Luigi a dichiararsi a Carola? Il pubblico attende di conoscere gli sviluppi che potrebbero essere al centro del daytime in onda oggi 7 ottobre.

LEGGI ANCHE:

Amici 2021/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: il web preoccupato per Christian

© RIPRODUZIONE RISERVATA