Amici 2021/ Anticipazioni puntata 9 novembre: nuova sfida per LDA?

Amici 2021, anticipazioni puntata 9 novembre

Alle 16.10, su canale 5, torna l’appuntamento con il daytime di Amici 2021. Per gli allievi della scuola è il momento di preparare nuove sfide ed esami in vista del nuovo appuntamento pomeridiano di domenica prossima. Chi affronterà nuovamente la sfida? In pole c’è nuovamente LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio ha ricevuto critiche durante la gara giudicata da Loredana Bertè. Le critiche di quest’ultima hanno fatto crollare le certezze di Luca D’Alessio che si è sfogato con Rudy Zerbi.

Luca ha ammesso di non avere più certezze soprattutto perchè le critiche della Bertè gli hanno ricordato quelle di Anna Pettinelli. “Se tu cambi vuol dire che poi non sei più te stesso. Io non ti sto dicendo che non devi migliorarti, studiare e imparare cose nuove, ti sto dicendo: sei onesto quando scrivi? Sei vero? Allora basta. Non puoi fermarti e dubitare solo perchè qualcuno ti dice che non gli piaci”, lo ha rassicurato Zerbi. Anna Pettinelli, però, potrebbe metterlo di nuovo in sfida.

Amici 2021: liti tra gli allievi

Non mancano le discussioni tra gli allievi di Amici 2021. Accanto agli amori, infatti, non mancano mai le incomprensioni. L’ultima è accaduta tra Alex e Serena che hanno discusso animatamente per la porta d’ingresso della casetta in cui vivono da parte della ballerina di Raimondo Todaro. “Continuate ad aprire la porta e io la chiudo, ti sto dicendo perché la sto chiudendo. Non voglio trovarmi senza voce”, ha detto il cantante.

“Stanotte io ho dormito con la puzza del cibo perché voi non aprite la porta. La prossima volta non mi parlare così, devi stare calmo, non ti alterare Alex che non è successo niente” – ha replicato Serena che, a sua volta, ha sbottato così – “Serena stai zitta, stai zitta e basta!”.

