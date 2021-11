LDA piange ad Amici 2021/ Colpa di Anna Pettinelli: “Impreciso, poca personalità…”

Momento difficile per LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio è entrato nella scuola di Amici 2021 per volere di Rudy Zerbi. Puntata dopo puntata, Luca sta conquistando anche la fiducia di Lorella Cuccarini mentre Anna Pettinelli continua a credere che non sia un talento tale da poter stare nella scuola di Amici. La Pettinelli, infatti, più volte, l’ha definito un “Gigi D’Alessio 3.0”. Per dimostrare il contrario, Rudy Zerbi gli ha assegnato un brano di Gigi D’Alessio di cui ha scritto il testo. Dopo l’esibizione, però, LDA è crollato.

“Sono distrutto. Ho sbagliato il pezzo più importante, quello che non dovevo sbagliare. Quello di papà. Questa cosa mi distrugge, il pensiero che ho perso il fiato da una parte, non ho detto una parola. Avevo il cuore a diecimila. Questo peso qua… Non ce la faccio più. Diventa complicato. […] Speriamo di piacere a papà, a me interessa solo questo”, ha detto Luca che è stato poi consolato dagli amici.

LDA in crisi per la sfida di Anna Pettinelli

Il momento più difficile è arrivato quando in casetta è arrivata una busta rossa durante il daytime del 2 novembre. Il destinatario era proprio LDA che, nel prossimo appuntamento con il pomeridiano, dovrà affrontare una sfida per difendere il posto nella scuola più famosa d’Italia. “Ho deciso di mettere in sfida chi ha dimostrato grandi limiti: LDA. Sempre impreciso, di maniera nell’impostazione, neomelodico con spruzzatine di moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare”, è il messaggio della Pettinelli.

LDA, dopo aver visto il filmato dello sfidante, è convinto che anche se dovesse vincere non farà mai cambiare idea alla Pettinelli: “Tanto anche se io domani mi metto a scrivere We Are the World e gliela presento sarebbe sempre banalotta e neomelodica. Perché tanto questa è l’idea, per me sarà impossibile fargliela cambiare. La cosa che mi dà più fastidio non è il banalotto e queste cose, sono gusti e non si può piacere a tutti nella vita. Però queste frecciatina neomelodico se la poteva risparmiare. Per me già è complicata la situazione qua, per me non è facile. Se lei continua a… Punzecchiare sempre su quello dopo un po’ inizia a dare fastidio”, ha detto Luca ribadendo di voler essere se stesso e non il figlio di Gigi D’Alessio.





