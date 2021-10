Amici 2021/ Anticipazioni registrazione 13 ottobre: eliminati e nuovi ingressi nella scuola?

Amici 2021, anticipazioni registrazione 13 ottobre

Amici 2021 tornerà regolarmente in onda, con il nuovo appuntamento pomeridiano, domenica 17 ottobre, alle 14.45 su canale 5. La puntata che vedremo sarà registrata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 ottobre. Maria De Filippi condurrà una nuova puntata che potrebbe portare a nuovi ingressi nella scuola. A causa di alcuni provvedimenti disciplinari, infatti, non solo ci sono maglie sospese, ma anche eliminazioni a sorpresa. Il giovane cantautore Inder, infatti, ha lasciato la scuola dopo la decisione di Anna Pettinelli di non averlo più in squadra.

Il suo sarà un addio definitivo o uno tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi deciderà di prenderlo in squadra? Ad Amici 2021 con un posto libero tra i propri allievi, la Pettinelli potrebbe proporre l’ingresso di un nuovo cantante tra i tanti che hanno partecipato alle audizioni e che potrebbe conquistare la sua fiducia.

Amici 2021, anticipazioni registrazione 13 ottobre: colpo di scena per Flaza?

Tra le allieve che stanno facendo maggiormente discutere i fan di Amici 2021 c’è sicuramente Flaza. La cantante che è nella squadra di Lorella Cuccarini è stata rimproverata dalla propria insegnante per le infrazioni al regolamento. Nonostante un primo confronto con la propria insegnante, Flaza ha continuato a saltare lezioni e ad arrivare in ritardo pertanto la Cuccarini a sospenderle la maglia.

Quale sarà il destino di Flaza ad Amici 2021? Dovrà affrontare una sfida, sarà eliminata o riuscirà a riconquistare la maglia? Come sempre, poi, non mancheranno le sfide esterne così come il momento dedicato alla riconferma delle maglie. Davanti ai professori si presenteranno i cantanti e i ballerini per difendere il proprio banco. Chi deluderà le aspettative dei professori?

