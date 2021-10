Amici 2021/ Anticipazioni registrazione 20 ottobre: Giacomo e Simone, chi resta?

Amici 2021, anticipazioni registrazione 20 ottobre

Come ogni mercoledì, oggi 20 ottobre, va in scena una nuova registrazione di Amici 2021 che sarà trasmessa domenica 24 ottobre, alle 14 su canale 5. Dopo più di un mese di permanenza nella scuola più famosa d’Italia, per gli allievi le sfide e gli esami stanno diventando sempre più complicati. Gli insegnanti chiedono impegno e senso ri responsabilità per restare nella scuola e, finora, non tutti gli allievi titolari sono riusciti a difendere la propria maglia. Per un provvedimento disciplinare, infatti, ha lasciato la scuola Inder mentre nella scora puntata Elisabetta e Matt sono andati via dopo aver perso la sfida.

Chi è Alessandra Ciccariello new entry Amici 2021/ La rivincita dopo X Factor 2020

Nella registrazione in onda oggi, a difendere la propria maglia sarà Giacomo. Quest’ultimo è entrato nella scuola di Amici 2021 grazie a Rudy Zerbi che ha deciso di concedergli la possibilità di crescere e migliorare non avendo mai studiato nella sua vita. Tuttavia, l’impegno di Giacomo ha deluso Zerbi che gli ha sospeso la maglia e lo ha messo di fronte ad una nuova sfida: l’insegnante, infatti, colpito dal talento del 18enne Samuele, ha deciso di concedere anche a quest’ultimo la chance di entrare nella scuola. Solo uno tra Samuele e Giacomo riuscirà a conquistare la maglia. Chi sarà?

Amici 2021/ Anticipazioni puntata 19 ottobre: prime lezioni per Alessandra e Guido

Amici 2021: Sangiovanni ospite della registrazione di oggi?

Davanti alla commissione degli insegnanti, nel corso della registrazione di Amici 2021 in onda oggi si presenterà anche Flaza a cui Lorella Cuccarini ha sospeso la maglia dopo un provvedimento disciplinare. La cantante riuscirà a riconquistare la maglia da titolare? Ci sarà, inoltre, spazio per una gara tra i ballerini a cui non parteciperà Guido Domenico che è entrato nella scuola dopo aver vinto la sfida con Matt.

Dopo i complimenti ricevuti dagli assistenti degli insegnanti di Amici 2021, i ballerini si sfideranno in una gara al termine del quale il primo classificato vincerà una coreografia realizzata Sadeck, coreografo di fama internazionale che ha collaborato, tra i vari artisti, anche con Shakira. Nel corso della registrazione, inoltre, dovrebbe esserci anche un ospite musicale che potrebbe essere Sangiovanni con cui Rudy Zerbi ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram.

AMICI 2021/ Anticipazioni puntata 18 ottobre: la sfida tra Elisabetta e Alessandra

© RIPRODUZIONE RISERVATA