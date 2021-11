Amici 2021/ Diretta e sfide 21 novembre: ballo tra Cuccarini e Raimondo Todaro

Amici 2021: anticipazioni e diretta 21 novembre

Domenica 21 novembre, alle 14.10 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021. Anche nella puntata di oggi, Maria De Filippi cercherà di mantenere lo studio tranquillo di fronte a numerose sfide di cui saranno protagonisti gli allievi. La conduttrice, inoltre, regalerà un momento speciale ad Alessandra Celentano che festeggerà il proprio compleanno in studio. Ad affrontare la sfida, in particolare, saranno Alex, Tommaso e Simone che, nella sfida delle cover giudicata da J-Ax, sono arrivati ultimi in classifica.

Non mancheranno, invece, dei compisti speciali sia per gli allievi che per i ballerini. In particolare, a Serena è stato assegnato un passo a due con Dario dalla mestra Alessandra Celentano mentre Veronica Peparini, a Carola, ha affidato una coreografia per permetterle di affrontare le proprie paure e cimentarsi in uno stile diverso dal suo.

Elena nuova allieva di Amici?

Una delle sfide più attese del pomeridiano di Amici 2021 in onda oggi sarà quella tra Tommaso ed Elena. Quest’ultima è stata proposta da Anna Pettinelli. “Passano i giorni e nulla cambia. D’altronde non abbiamo la bacchetta magica per farti crescere in fretta. Hai bisogno di tempo, molto tempo per migliorare artisticamente ed essere al livello degli altri. Per altri non intendo solo i tuoi compagni, ma anche gli aspiranti sfidanti che vediamo ogni settimana“, è la motivazione dell’insegnante.

Dalla pagina Twitter Amici News, sappiamo che Tommaso riuscirà a vincere la sfida mentre Elena farà un’ottima impressione a Rudy Zerbi che le proporrà di sfidare un altro allievo della scuola per provare a conquistare un banco.

Amici 2021: la classifica dei professori

Anche oggi non mancherà la gara tra i cantanti di Amici 2021. Nelle scorse settimane, i giudici sono stati Ermal Meta, Giorgia, Loredana Bertè, Nek e J-Ax. Oggi, invece, a giudicare tutte le esibizioni saranno i professori. Nella cassifica degli insegnanti, al primo posto si piazzerà Luigi mentre Alex conquiserà il terzo posto. Ancora una volta, Anna Pettinelli ribadirà il proprio giudizio su LDA dandogli zero.

Non mancherà il momento divertente con Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che si esibiranno insieme con una rumba. Ingine, anche oggi ci sarà il momento dei palloncini. A riceverlo, oggi, da Christian, sarà Elena D’Amario

