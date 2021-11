Amici 2021/ Diretta ed eliminati 28 novembre: le sfide di Carola, Andrea e Simone

Amici 2021, anticipazioni e diretta 28 novembre

Domenica 28 novembre, alle 14 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021. Cosa accadrà nella nuova puntata del talent show di Maria De Filippi? Come svelano le anticipazioni della pagina Amici News, sarà una puntata ricca di sfide. I primi a difendere il proprio banco nella scuola saranno Andrea e Simone. Il primo affronterà la sfida contro Elena mentre il secondo contro Aisha. Per entrambi il pomeriggio non sarà positivo. L’esito della sfida, infatti, sarà a favore degli sfidanti.

Anche Carola affronterà la propria sfida ad Amici 2021. Dopo aver conquistato l’ultimo posto in classifica nella gara di ballo giudicata da Marcello Sacchetta, la ballerina che è stata messa in discussione dall’insegnante Alessandra Celentano andando in crisi, affronterà una sfida decisiva per la sua permanenza nella scuola di Maria De Filippi.

La classifica di Amici 2021 di Giulia Michelini

Nuova gara e nuova classifica per i cantanti. A giudicare le esibizioni degli allievi sarà l’attrice Giulia Michelini che, al termine di ogni performance, assegnerà un voto stilando una classifica finale. L’ultimo in classifica finirà direttamente in sfida e, dalle anticipazioni della pagina Instagram del talent show di Maria De Filippi, la sfida potrebbe essere immediata. “Alle 14.00 su Canale 5 vi aspettiamo con una puntata davvero ricca di colpi di scena e ci sarà anche una sfida immediata! Tutti pronti?”, si legge su Instagram.

Nel corso del pomeridiano di Amici 2021 di oggi, inoltre, ci sarà un gradito ritorno. Direttamente dalla scorsa edizione, infatti, arriverà Tancredi per presentare il nuovo singolo nel luogo in cui è cominciata la sua avventura musicale.

La sfida tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini

Non solo sfide tra allievi nella scuola di Amici 2021. Anche Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini saranno protagoniste di una sfida inedita. Dopo essersi preparate per tutta la settimane sui passi di una coreografia studiata da Raimondo Todaro, oggi, le due insegnanti si esibiranno davanti ai colleghi, al pubblico e agli allievi. Sia la Cuccarini che la Celentano si esibiranno con Raimondo Todaro e a giudicare la sfida sarà Francesca Tocca.

Proprio la Celentano, inoltre, chiederà l’ingresso immediato di una ballerina che l’ha molto colpita o, in alternativa, la possibilità di una sfida per l’aspirante allieva. Nonostante il no di Veronica Peparini, sarà aggiunto un banco di danza per il sì di Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.



