Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 10 marzo: tutti al serale!

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 10 marzo:

Tutto è pronto per il ritorno in onda di Amici 2021 che andrà in scena su Canale5 e Italia1 con i due pomeridiani previsti per Mediaset e anche con lo speciale su Amazon dove da poco è sbarcato il talent show di Maria De Filippi. In realtà proprio ieri pomeriggio i ragazzi hanno registrato il pomeridiano che andrà in onda sabato ed è venuto a galla che tutti i ragazzi hanno ottenuto l’accesso al serale anche quelli che in questi giorni sono stati un po’ sotto pressione e sono finiti in lacrime. In particolare, Giulia ha avuto modo di parlare con Veronica Peparini che l’ha invitata a credere di più in se stessa, mentre Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno avuto un po’ modo di giudicare i ragazzi, quelli di Arisa compresi, ma senza arrivare molto lontano visto che tutti avranno accesso al serale.

Tutti al serale senza stop

Ma cosa vedremo oggi pomeriggio ad Amici 2021? Mettendo un po’ da parte quello che è il risultato della registrazione di ieri pomeriggio, sembra proprio che sentiremo ancora parlare di ballo oggi. Rosa è al settimo cielo per via della maglia, Giulia piange perché poco propensa a credere di più in se stessa, e Martina? Ancora una volta la ballerina è stata giudicata in modo un po’ indeciso dai professori e da Peparini e se quest’ultimo la trova una bomba, la Celentano ribadisce il fatto che la sarda non doveva nemmeno essere nella scuola per i suoi parametri.



