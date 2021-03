Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 9 marzo: Giulia in crisi per Peparini..

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 9 marzo

Giulia è una bomba però non da serale, sembra, per il momento. Giulia è bravissima ma forse non è ancora matura. Ma insomma cosa deve fare o pensare la ballerina di Amici 2021 per sognare ancora il serale? Questo è quello che si chiedono i suoi fan ed è quello che si chiede anche la giovane che ieri ha parlato con il suo compagno di viaggio Samuele che ha cercato di rincuorarla lasciandole pensare che presto arriverà anche per lei. Al momento però non c’è molto da ridere per la ballerina che nei primi giorni è stata portata su un palmo di mano e adesso è costretta a fare i conti con i primi ultimi posti che le sono stati assegnati dagli esterni che hanno stilato le classifiche e poi, alla fine, anche da Giuliano Peparini che la trova molto brava, una vera e propria bomba che deve andare avanti ma, a quanto pare, non tanto da ottenere subito una maglia dorata visto che è toccato a Rosa portarla a casa.

Cosa vedremo quindi oggi pomeriggio quando Amici 2021 tornerà in onda su Canale5 e poi su Italia1? Sentiremo ancora parlare di serale perché i ragazzi si ritroveranno in casa i compagni con la felpa dorata e quindi dovranno faticare il doppio per riuscire a convincere professori, esterni e tutti coloro che si metteranno tra loro e il sogno che stanno rincorrendo. La fase serale andrà in onda dal prossimo 20 marzo, salvo cambiamenti, e questo significa che i tempi stringono e che presto arriverà il momento di scegliere e decidere il da farsi anche se potenzialmente tutti sono da serale.



