Amici 2021 ed.21/ Diretta, concorrenti ed eliminati: fuori Nunzio, entra Mattias

Amici 2021, anticipazioni e diretta puntata 26 settembre

Domenica 26 settembre, alle 14, canale 5 trasmette la seconda puntata di Amici 2021. A dirigere l’appuntamento odierno, come sempre, ci sarà Maria De Filippi, pronta a realizzare i sogni dei ragazzi. La nuova classe di Amici è stata formata principalmente nella scorsa puntata. Anche oggi, però, altri aspiranti cantanti e ballerini avranno l’occasione di potersi esibire sperando di conquistare la storica felpa azzurra di Amici.

Prima di dare il via alle sfide e alle esibizioni dei ragazzi, Maria De Filippi annuncerà la presenza di tre allievi della scorsa edizione di Amici: Deddy, Aka7even e Giulia Stabile che fa parte del corpo di ballo dei professionisti. Molto amici, i due cantanti e Giulia, come svela la pagina Amici News che ha assistito alla registrazione della puntata, daranno vita a momenti molto divertenti e a simpatici siparietti come quello di Deddy che chiederà ad Anna Pettinelli un giudizio sulla sua intonazione.

La sfida di Nunzio e l’ingresso di Mattias ad Amici 2021

Tempo di sfide nella scuola di Amici 2021. Durante il primo appuntamento, Raimondo Todaro aveva scelto di non assegnare immediatamente il banco di latino preferendo lavorare con i due candidati prima della scelta definitiva avendo già lavorato con Nunzio. Nella puntata in onda oggi, Nunzio e Mattia si sfideranno per conquistare il banco di Amici. Pare, però, che a giudicarli non sarà Raimondo Todaro, ma un giudice esterno.

Nella scuola di Amici 2021, poi, entrerà un nuovo ballerino che sarà seguito da Veronica Peparini, Mattias. Serena, invece, riceverà le prime critiche sia da Alessandra Celentano che da Veronica Peparini mentre Tommaso e Nicol riceveranno già una bellissima sorpresa con Michele Canova e Zef che produrranno i loro singoli.

Amici 2021: Mirko in crisi, cosa succede al ballerino

Non è iniziata nel migliore dei modi, invece, l’avventura di Mirko nella scuola più famosa d’Italia. Il ballerino, durante la prima puntata, ha ricevuto la maglia da Alessandra Celentano che, colpita dalla sua storia, ha deciso di regalargli la possibilità di studiare all’interno della scuola. Dopo i primi giorni, però, l’insegnante ha inviato una lettera a Mirko ribadendo la sua severità.

La Celentano non vede in Mirko un talento con delle doti fisiche importanti enon ha nascosto i propri dubbi sulla sua permanenza. Il ballerino non ha nascosto la delusione e le lacrime. Cosa accadrà oggi? La Celentano deciderà di eliminarlo?

