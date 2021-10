Amici 2021, Ed. 21/ Diretta, concorrenti ed eliminati: Mirko e Carola in sfida, LDA..

Amici 2021, ed. 21: diretta e anticipazioni puntata 3 ottobre

Domenica 3 ottobre, alle 14, canale 5 trasmette una nuova puntata del pomeridiano di Amici 2021. Quello in onda oggi sarà un appuntamento ricco di colpi di scena ed emozioni con Anna Valle come ospite. Per i concorrenti che hanno già conquistato il banco è già arrivato il momento di affrontare sfide ed esami per restare nella scuola. Veronica Peparini ha chiesto una possibilità per Dario, un giovane ballerino che considera un vero talento e pertanto meritevole di entrare nella scuola.

Amici 2021/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: Carola o Christian, chi in sfida?

Inizialmente, Veronica Peparini aveva scelto di sfidare Mirko. Alessandra Celentano, però, ha respinto la sfida avendo Mirko la maglia sospesa. La commissione degli insegnanti di Amici 2021 doveva così scegliere se far affrontare la sfida contro Dario a Carola o Christian. Chi, dunque, affronterà la sfida contro Dario? Quest’ultimo riuscirà ad entrare nella scuola?

AMICI 2021/ Anticipazioni puntata 30 settembre: Anna Pettinelli contro Inder

Maglia sospesa per LDA: il figlio di Gigi D’Alessio riuscirà a riconquistare il banco di Amici 2021?

Protagonista della puntata di oggi sarà LDA. Luca D’Alessio, negli scorsi giorni, aveva avuto la possibilità di poter lavorare con il produttore D. Whale. Inizialmente, il figlio di Gigi D’Alessio era felice della collaborazione con il produttore, ma dopo aver ascoltato il risultato finale, ha espresso molti dubbi.

L’atteggiamento di LDA ad Amici 2021 ha fatto infuriare Rudy Zerbi che ha deciso di sospendergli la maglia. Nel corso della puntata in onda oggi, Luca dovrà dimostrare di meritare ancora la maglia. Dopo l’esibizione di fronte a tutta la commissione, Zerbi sarà chiamato a decidere se riconsegnargli la maglia, sospenderla ancora o eliminarlo dalla scuola.

LDA, Luca D'Alessio: sorpresa ad Amici 2021/ D. Whale produce il suo brano

Amici 2021: ancora critiche per Inder

Tra gli allievi più in discussione di Amici 2021 c’è Inder. Quest’ultimo è entrato nella scuola come cantautore su scelta di Anna Pettinelli. Inder ha ricevuto critiche soprattutto da Rudy Zerbi che non gradisce il suo tipo di musica. La Pettinelli ha così deciso di mostrare al pubblico un altro lato di Inder il quale, nonostante dubbi e incertezze, ha preparato un brano di Miss Keta riscrivendo totalmente il testo.

L’esibizione di Inder conquisterà la Pettinelli? Rudy Zerbi cambierà idea sul giovane cantautore o confermerà la sua prima impressione? Sarà una puntata elettrizzante, dunque, quella in onda oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA