Amici 2022, Aaron Cenere supera 1 milione di stream/ Il traguardo su Spotify

Amici 2022 di Maria De Filippi, Aaron Cenere raggiunge il nuovo traguardo: supera un milione di ascolti su Spotify Italia

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, il team di Rudy Zerbi si aggiudica un nuovo traguardo su Spotify Italia, con Aaron Cenere. Quest’ultimo, cantautore allievo di Rudy Zerbi al talent di Canale 5 e appena diciottenne, in data 6 dicembre, si conquista la seconda posizione per volume di ascolti in streaming nella playlist attiva su Spotify Italia, Generazione zeta, che accoglie la musica rappresentativa dei nati tra il 1997 e il 2012. Ma non solo. Perché il biondo cantautore dagli occhi di ghiaccio supera inoltre la quota del primo milione di ascolti in streaming sulla nota piattaforma, con un solo singolo, eguagliando quindi in proporzione il traguardo raggiunto dal competitor ad Amici 2022 e allievo di Arisa, Wax. L’inedito con cui Aaron Cenere raggiunge il traguardo di Wax e la sua Turista per sempre, é Universale. Stando ai dati raccolti da Il sussidiario.net nella giornata di ieri su Spotify Italia, la ballad Pop dalle influenze hip hop, nel dettaglio, raggiunge quota 1.021.114 ascolti in streaming su Spotify Italia, contro la cifra 1.243.976 stream di Wax e la sua Turista per sempre.

Un risultato importante per Aaron Cenere e il suo insegnante di canto ad Amici 2022, sulla scia del confronto che il biondo cantautore ha al rinnovato daytime del talent con la new-entry nella scuola, Angelina Mango. La figlia d’arte dell’ex leader dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto papà poeta Pino Mango, ha raggiunto con Cricca il vertice nella classifica de Il volo stilata nella scorsa puntata domenicale di Amici 2022, soffiando così, insieme all’amico vincitore, al resto della classe canto, la chance di esibirsi al Capodanno 2023 di Canale 5.

Si accende la competizione ad Amici 2022

Un risultato che ora accende la fiamma della competizione in Aaron Cenere. “Se sono scontento? No, ma mi stimola”, fa sapere dal suo canto il competitivo Aaron, al momento del confronto con la figlia d’arte.

Nel frattempo, fa rumore nel web la conferma della promozione dell’ex Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA a Sanremo 2023. Il figlio d’arte ha rilasciato un primo commento a caldo rispetto alla chiamata di Amadeus, che di fatto conferisce al cantautore 19enne di Napoli il titolo di unico talento di Amici partecipante al prossimo Festival della Canzone italiana.

