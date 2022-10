Amici 2022, Arisa sfida Tommy con Liner/ “Non sei un canzonista serie A”

Amici 22 di Maria De Filippi, Tommy Dali in sfida contro Liner: Arisa attacca il team Rudy Zerbi

Prosegue l’appuntamento TV consuetudinario di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano del 12 ottobre 2022, che vede Tommy Dali ricevere la comunicazione di una sfida, da parte dell’ insegnante competitor Arisa. Tommy Dali, a detta della diretta rivale del mentore ad Amici 22 Rudy Zerbi, non é da ritenersi un elemento soddisfacente nella scuola dal punto di vista della scrittura dei testi e la composizione musicale, tanto che la cantante di Sincerità -come lei comunica in un rvm – lo sfida con Liner.

“Ciao Tommy, Ti propongo una sfida su quello che ti manca per diventare un canzonista di serie A . – é il messaggio della prof.ssa Arisa, destinato a Tommy Dali ad Amici 22-. I tuoi brani, dal punto di vista melodico, sono accattivanti, ma nella scrittura dei testi sei un po’ ripetitivo. Liner ai casting mi ha colpito, non é intonato e non canta bene come te, ma scrive bene”.

Arisa e il monito lanciato a Tommy Dali, allievo di Rudy Zerbi ad Amici 22 di Maria De Filippi

La sfida stabilita da Arisa per Tommy Dali, vuole essere uno sprono per i due giovani aspiranti cantautori all’accuratezza nella ricerca di parole e temi stimolanti per la stesura di testi musicali.

Che Tommy Dalì possa rifiutare la sfida di Arisa ad Amici 22 di Maria De Filippi? Nel frattempo il sentiment social dei telespettatori di Amici 2022 di Maria De Filippi si dice entusiasta all’idea di vedere Tommy alle prese di una sfida con una giovane scommessa di Arisa.

Tommy Dalì é reduce dalla vittoria del contest radiofonico indetto da Max Brigante ad Amici 22, per cui lui si é aggiudicato la produzione di Riccardo Sciré dell’inedito Male, che si candida al titolo di hit di Amici 22 di Maria De Filippi.

