Amici 2022 ed.21, le squadre/ Zerbi dice addio alla Celentano? Il “terzo incomodo” è Todaro

Amici 2022 ed.21, parte il serale: al via il fanta-squadre con l’accoppiata Rudy Zerbi & Raimondo Todaro

Si avvicina il via al serale di Amici 21, previsto per il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5, e mentre i 18 allievi promossi alla fase finale del talent si godono le “maglie dorate”, parte il fanta-squadre in rete. Ebbene sì, sale l’attesa per l’inizio del serale (per cui è previsto l’ingaggio di tre giudici d’eccezione, ndr), e il profilo Instagram del talent apre il “fanta-squadre”, indicendo un sondaggio web dal punto di domanda “Come si formeranno le squadre del serale?”. Il post in questione ritrae i mitici professori di Amici 21, gli insegnanti di canto Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini e gli insegnanti di ballo Raimondo Todaro, Veronica Peparini e Alessandra Celentano, e ora spetta al popolo del web indicare l’accoppiata prof ideale per ciascuna delle 3 squadre rivali che saranno protagoniste dello show serale di Canale 5.

Tra le scommesse degli internauti, rilasciate a margine del fanta-squadre indetto da Amici 21, c’è chi sarebbe pronto a scommettere su un tradimento di Rudy Zerbi ai danni di Alessandra Celentano, con cui il talentscout ha fatto squadra al serale di Amici 20, lo scorso anno. “La Cuccarini tocca la Peparini quindi insieme. Anna indica la Celentano. Rudy indica Raimondo Todaro”, fa sapere un attento utente, a margine della foto d’addio al pre-serale, in vista dei nastri di partenza del serale. Una scommessa aggregante quest’ultima, che fa incetta di like su Instagram e che quindi potrebbe rivelarsi la grande anticipazione degli assetti delle squadre rivali di Amici 21: Veronica Peparini stringe alleanza con Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi sposa Raimondo Todaro e Anna Pettinelli dà l’ok alla danza con Alessandra Celentano!

Amici 2022 ed.21: le anticipazioni tv del serale sono ricche di curiosità

I telespettatori si dicono in trepidante attesa per l’ufficializzazione delle squadre del serale di Amici 21, ciascuna delle quali (3 in tutto), saranno formate dagli allievi ingaggiati dai due insegnanti di cattedra facenti capo. 18 sono i concorrenti ammessi all’attesa fase finale di Amici di Maria De Filippi, e come anticipato –tra le novità– in ognuna delle puntate del serale si registreranno 2 o 3 eliminazioni (i bookmakers prevedono una finalissima tra LDA e Alex, ndr).

Come sempre, a decretare le eliminazioni, sarà una giuria d’eccezione con tre special-guest a coprire il ruolo di giudice e, a bordo campo, ci sarà un ospite fisso dalle origini argentine e naturalizzato italiano. Di chi si tratta? Si parla di Belen Rodriguez, che con Stefano De Martino potrebbero suggellare la loro “reunion” con la benedizione in tv della regina di Canale 5, Maria De Filippi.

