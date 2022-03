Amici 2022 serale ed.21 chi sarà il vincitore?/ Tra LDA e Alex vince…

Amici 2022 serale ed.21, tutti scommettono sulla vittoria di un cantante: LDA tra i più quotati…

Si avvicina il via al serale Amici 2022 ed.21, previsto per il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5, e intanto partono le scommesse dei bookmakers sul papabile vincitore che potrebbe alzare la coppa alla finalissima del talent di Maria De Filippi (forse in onda- in controprogrammazione- con la finale degli Eurovision Song Contest 2022 live a Torino, prevista su Rai Uno, per il 14 maggio 2022). Le quote degli scommettitori in questione giungono su una delle principali piattaforme online adibite alle scommesse, Sisal, e le stesse prevedono che due ballerini, in particolare un allievo di danza classica, possa alla fine rivelarsi un ostacolo per i più quotati tra i cantanti candidati al trionfo al talent.

Ebbene sì, nel dettaglio Michele (pupillo di Alessandra Celentano) è l’unico ballerino nella sezione danza che potrebbe in via straordinaria arginare o contrastare in qualche modo l’avanzata del fenomeno dei cantanti più amati da pubblico e critic,a di quest’edizione del talent in corso, ovvero LDA (che scommette sul matrimonio Alessandra Celentano e Rudy Zerbi per la sua squadra al serale, ndr), Sissi e Alex. Tuttavia, lo ricordiamo, la finale di Amici 20 -lo scorso anno- ha decretato la vittoria finale di Giulia Stabile (ballerina), che ha soffiato il trionfo finale al compagno cantante, Sangiovanni (vincitore della categoria canto di Amici 20).

Le scommesse sul papabile vincitore di Amici 2022 ed.21 premiano Alex

Sulla base delle prime quote di scommesse registratesi nell’attesa del via al serale Amici 2022 ed.21, sul papabile vincitore finale, intanto si delinea una classifica che prevede un testa a testa tra i cantanti LDA (pupillo di Rudy Zerbi e record di stream su Spotify Italia, con oltre 17 milioni di ascolti per Quello che fa male, ndr) e Alex (al secolo Alessandro Rina, pupillo di Lorella Cuccarini) in finalissima, contrastato dall’avanzata dell’altra cantante Sissi (membro di Lorella Cuccarini).

Al primo posto -nella classifica Sisal sul possibile vincitore tra i 18 concorrenti ammessi alla fase finale dello show Mediaset, quindi- abbiamo Alex con una media di scommessa a quota 3.25, seguito poi al secondo e terzo posto da Sissi (al secolo Silvia Cesana, allieva di Lorella Cuccarini) e LDA (al secolo Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio), rispettivamente assestati a quota 3.50 e 3.75. Fuori dal podio, al quarto posto troviamo Luigi Strangis posizionato con quota 5.00, a seguire il favorito tra i ballerini, Michele Esposito (pupillo di Alessandra Celentano), a quota 9.00, e Dario Schirone (uno dei membri della prima squadra “giovane e colorata”, ufficializzata al serale di Amici 21 e capeggiata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini), al sesto posto quotato a 12.00.

Ma le previsioni Sisal sono solo alcune delle scommesse appena partite in vista del via al serale Amici 2022, dove nulla è dato per scontato e tutto potrebbe accadere… Che vinca il migliore!



