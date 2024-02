Amici 2023-2024, Ed. 23/ Diretta puntata 25 febbraio: Mida canta Ghali e divide!

Amici 2023/2024, anticipazioni e diretta della puntata del 25 febbraio

La puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi prosegue, poi, con la rinnovata gara di canto cover che vede Mida sorprendere riproponendo il successo di Ghali, Good times, tra le performance più divisive del circuito canto. Questo, dal momento che l’occhio pubblico di Amici 23 si divide via social tra le reaction di chi supporta la proposta di Mida, ritenendola originale, e chi invece la taccia di uso e abuso di autotune. Per il circuito canto, poi, Malia esegue la cover del pezzo di Lorenzo Giovanotti, Baciami ancora. (Agg. Di Serena Granato)

Amici 23: Malia é il nuovo eliminato e non accede al serale/ Le reazioni

Si infiamma la competizione tra i talenti

Il rinnovato appuntamento domenicale di Amici 23 vede Petit infiammare la competizione della gara canto. Il cantautore esegue una cover sulle note di un brano non propriamente in lingua italiana ma in forma dialettale, Me só ‘mbriacato. Una scelta che divide l’opinione dell’occhio pubblico attivo via social. Questi, mente dalla rinnovata gara di ballo il competitor Giovanni Tesse infiamma le vibes dello studio esibendosi in un paso doble con la ballerina professionista Francesca Tocca.

Amici 23: Lucia, Petit e Mida volano al serale/ Il nuovo traguardo é inaspettato!

(Agg. Di Serena Granato)

Tra le anticipazioni, gli ospiti e nuove gare

Oggi 25 febbraio 2024 va in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 2023/2024. A partire dalle 14 su Canale 5, Maria De Filippi conduce il terzultimo appuntamento prima del serale di Amici 23, e come sempre sarà affiancata dalla commissione dei professori, composta da: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

La conduttrice inoltre ospiterà una serie di volti noti del mondo della musica e della danza, che non solo si esibiranno in studio, ma avranno anche il compito di giudicare le nuove gare di canto e ballo degli allievi che non hanno ancora avuto accesso al serale. Nello specifico Fiorella Mannoia , Fabrizio Moro e Drillionare avranno il compito di giudicare la gara di canto; Jacopo Tissi quella di ballo. Mannoia e Alessandra Amoroso si esibiranno poi nel loro brano di Sanremo 2024.

Amici 23: Petit primeggia e Malia é ultimo/ La classifica della gara canto

Amici 2023/2024, anticipazioni: assegnate tre nuove maglie del serale

Concluse le nuove gare di canto e ballo, alcuni dei professori avranno l’occasione di assegnare nuove maglie del serale. Al momento hanno ottenuto l’accesso al serale cinque allievi: Dustin, Gaia, Marisol, Holden e Martina. Nella puntata di oggi verranno consegnate tre maglie dorate, che porteranno dunque l’organico del serale a 8 elementi. (Clicca qui per scoprire in anteprima di chi si tratta)

Nel corso della nuova puntata del pomeridiano di Amici 2023/2024 ci sarà anche un eliminato. Una delle classifiche porterà infatti un professore a decidere di sfoltire la propria classe prima del serale, eliminando dunque il suo allievo. (Clicca qui per scoprire chi è)

Amici 23: la prima maglia del serale e come seguire la puntata in streaming

Non mancheranno poi i compiti assegnati dai professori in settimana, che scateneranno in studio nuove accese discussioni. I protagonisti, d’altronde, sono sempre i soliti: Mida, che scatena la lite tra Pettinelli e Cuccarini; Nicholas, che scatena lo scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.

