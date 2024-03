Amici 2023-2024, Ed. 23/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Emma Marrone, Mr. Rain e Rossella Brescia ospiti

Amici 23, anticipazioni puntata 3 marzo 2024: gli ospiti e i giudici delle nuove gare di canto e ballo

Oggi 3 marzo 2024 va in onda la penultima puntata del pomeridiano di Amici 2023/2024. Siamo ormai agli sgoccioli: a partire dalle 14 su Canale 5, Maria De Filippi una puntata che, stando alle anticipazioni, sarà ricca di colpi di scena ma anche di scontri tra i prof, che come sempre sono: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

Alessandra Celentano è fidanzata?/ La rivelazione ad Amici 23: “Se va male vado a Uomini e Donne…”

Il serale di Amici 23 è alle porte e mai come adesso arrivare primi in classifica è importantissimo per gli allievi rimasti senza maglia dorata. Per questo non mancheranno nuove gare di canto e ballo, come sempre giudicate da una serie di ospiti. Nello specifico oggi a giudicare il canto ci saranno Emma Marrone, Max Brigante e Tommaso Toma; giudice ballo sarà invece Rossella Brescia. Mr. Rain è l’ospite musicale.

Emma Marrone criticata per aver cantato in un cimitero/ "Sono luoghi sacri di silenzio e preghiera"

Amici 2023/2024, anticipazioni: assegnate due nuove maglie del serale e colpi di scena

Alla fine delle nuove gare di canto e ballo, con classifiche alla mano, i professori avranno l’occasione di assegnare nuove maglie del serale. Al momento hanno ottenuto l’accesso al serale: Dustin, Gaia, Marisol, Holden, Martina, Lucia, Petit e Mida. Nella puntata di oggi verranno consegnate due maglie dorate, una delle quale solleverà un po’ di scontri. (Clicca qui per scoprire in anteprima di chi si tratta)

In settimana sono arrivate delle proposte inaspettate per due allievi: parliamo di Nicholas e Lil Jolie, che hanno ricevuto la proposta di passare dalla propria squadra ad un’altra, In particolare Emanuel Lo ha proposto a Nicholas di andare nel suo team, lo stesso ha fatto Anna Pettinelli con Lil Jolie. Quale sarà la loro scelta?

Maria De Filippi, il toccante gesto per Camilla: prima figlia di Maurizio Costanzo/ “I fiori vanno a lei..."

Amici 23: tutti di nuovo in gara e come seguire la puntata in streaming

Nel corso della nuova puntata di Amici 2024, tutti gli allievi, anche quelli che hanno già la maglia del serale, potranno esibirsi ed essere dunque giudicati dalla commissione esterna. Per l’occasione i cantanti presenteranno i loro nuovi inediti. Si avrà dunque una classifica completa con tutti i cantanti e un’altra con tutti i ballerini.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA